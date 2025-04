Mercato FC Nantes : Alban Lafont tranche pour son avenir

Poussé vers la sortie au FC Nantes, Alban Lafont attend le mercato estival pour plier ses bagages. Le gardien de but français ne digère pas sa situation actuelle au FCN.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont va quitter le FCN cet été

Alban Lafont, gardien de but titulaire du FC Nantes depuis 2021, a vécu un calvaire cette saison. Écarté de l’équipe première par l’entraîneur Antoine Kombouaré en raison de ses performances moins solides et l’arrivée du nouveau gardien Anthony Lopes, il n’a plus joué en Ligue 1 depuis le 24 novembre. Après avoir été relégué sur le banc, il a finalement été envoyé en équipe réserve en National 3.

Selon Ouest-France, Alban Lafont a reçu une offre de Watford (D2 anglaise) cet hiver, mais le FC Nantes a bloqué son départ car ce club anglais voulait prendre en charge une partie du salaire du joueur. Malgré cette situation difficile, Alban Lafont a retrouvé du temps de jeu avec l’équipe réserve du FC Nantes. Le gardien français a participé à plusieurs matchs, notamment contre Panazol, Vitré et Sablé.

Alban Lafont reconnaît que sa situation est difficile, mais il garde un bon état d’esprit et essaye de profiter de ces moments avec l’équipe réserve. Il se prépare à un possible départ lors du prochain mercato estival. « Tout le monde l’a vue, elle est ce qu’elle est, je ne lâche pas. Je suis prêt et on va préparer cet été tranquillement. Ça a été difficile pendant un petit moment, mais j’essaie de garder la tête froide, de travailler, de me remettre en question aussi, et on avance », a-t-il dit après la rencontre face à Sablé (victoire 4-1).

Le journaliste Nicolo Schira a révélé que Galatasaray, déjà intéressé par Alban Lafont cet hiver, est toujours en quête d’un gardien pour la saison à venir. Le club stambouliote envisagerait de dégainer une offre pour le portier nantais cet été. Sous contrat jusqu’en 2027, sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros par le site Tansfertmarkt.

