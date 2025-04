ASSE : Dall’Oglio évalue les chances de maintien des Verts

Limogé du banc de l’ASSE le 16 décembre 2024, Olivier Dall’Oglio a évoqué les chances de maintien des Verts en Ligue 1 avec leur nouvel entraîneur Eirik Horneland.

L’ex-coach Dall’Oglio y croit : « L’ASSE a des ressources pour se maintenir »

Avant-dernière au classement de la Ligue 1, l’ASSE est relégable en Ligue 2, à cinq journées de la fin du championnat. Elle doit donc batailler durement jusqu’au bout pour se maintenir dans l’élite. Le scénario est clair pour l’équipe stéphanoise : elle doit gagner ses matchs tout en espérant des défaites de ses concurrents dans la course au maintien. En effet, l’AS Saint-Etienne n’a plus son destin entre les mains.

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE pendant la première phase du championnat, a livré son opinion sur la situation des Verts. Il reconnaît qu’ils sont certes dans une position délicate, mais il a espoir qu’ils vont se maintenir en Ligue 1. « Oui, il y a des ressources dans ce club. Il y a déjà son public, qui est énorme. Et puis il y a de l’espoir, sincèrement. Bien sûr qu’il y a de l’espoir », a-t-il confié sur DAZN, après le match nul entre l’AS Saint-Etienne et le Stade Brestois (3-3).

Le soutien des supporters, l’arme secrète de Saint-Etienne selon Dall’Oglio

Selon le technicien français de 60 ans, les supporters stéphanois sont un atout majeur pour leur équipe dans ce sprint final de la saison. « L’ASSE aura besoin de tout le monde dans la bataille pour le maintien : des joueurs, du staff, mais surtout de ses supporters. Et la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont toujours été là quand il le fallait », a-t-il souligné.

Il faut noter que l’équipe d’Eirik Horneland va disputer trois des cinq derniers matchs de Ligue 1 au stade Geoffroy-Guichard. Elle accueillera l’OL lors du derby dimanche prochain, puis recevra l’AS Monaco (le 4 mai) et bouclera la saison par la réception du Toulouse FC (17 mai). Vu l’affluence lors des deux derniers matchs contre le PSG et Brest, il n’y a pas de doute que le peuple vert restera mobilisé derrière son équipe jusqu’au bout.

Pour rappel, Olivier Dall’Oglio, désormais consultant pour DAZN, a été limogé de l’AS Saint-Etienne après 15 journées de championnat, à cause de son bilan catastrophique de 10 défaites, 1 nul et 4 victoires. Les Stéphanois étaient 16es et en position de barragiste avec seulement 13 points lors de son départ.