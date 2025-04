ASSE : Cardona révèle la clé pour le maintien en Ligue 1

Décisif lors du match nul entre l’ASSE et le Stade Brestois dimanche (3-3), Irvin Cardona a évoqué la course au maintien en Ligue 1. Il a notamment donné les clés pour le maintien des Verts.

ASSE : Une position de relégable et un calendrier infernal !

Classée 17e et en position de relégable, l’ASSE doit impérativement remporter au moins trois de ses cinq derniers matchs de Ligue 1, tout en comptant sur des faux pas de ses concurrents directs dans la course au maintien, afin d’espérer se maintenir.

N’ayant plus leur destin entre les mains, les Stéphanois sont le dos au mur. Et leur calendrier infernal dans ce sprint final complique d’avantage leur situation. L’AS Saint-Etienne affrontera l’OL lors du derby retour, dimanche prochain à Geoffroy-Guichard.

Les Lyonnais sont 4es au classement et visent une place sur le podium, synonyme de qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des champions.

Après Lyon, les Verts croiseront le fer successivement avec le RC Strasbourg (6e) et l’AS Monaco (2e), deux clubs également en lice pour la C1. L’ASSE bouclera la saison par un match décisif contre le Stade de Reims, un adversaire direct, puis par la réception du Toulouse FC, qui semble d’ores et déjà assuré de son maintien.

Cardona à propos du maintien de l’ASSE : « Il faudra du caractère jusqu’à la dernière journée »

Malgré la position délicate actuelle des Stéphanois au classement et leur calendrier compliqué, Irvin Cardona a bon espoir de maintien. Mais lui et ses coéquipiers devront se montrer plus solides défensivement et plus efficaces offensivement. « Il faudra du caractère, comme on en a montré face au Stade Brestois. Il faudra en montrer jusqu’à la dernière journée », a-t-il indiqué après le match nul face à Brest (3-3).

L’attaquant de Saint-Étienne est conscient de leur calendrier corsé, mais il estime que c’est à eux de relever le niveau de leur jeu pour rivaliser avec leurs adversaires. « On affrontera de belles équipes, ce sera à nous d’imposer notre rythme et notre jeu », a-t-il déclaré. Rappelons qu’Irvin Cardona a été l’auteur d’un doublé contre le SB29 dimanche, mais cela n’a pas suffi à donner les trois points de la victoire à l’ASSE.