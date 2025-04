Denis Bouanga à l’ASSE : Un come-back de rêve en préparation

Associé à plusieurs clubs de Ligue 1 depuis plusieurs mois, Denis Bouanga pourrait effectuer son grand retour dans le championnat français, mais sous les couleurs de l’ASSE, sans ancien club.

Mercato ASSE : Denis Bouanga de retour ? Les signaux qui ne trompent pas

Ancien crack de l’ASSE, Denis Bouanga s’éclate en Major League Soccer. Mais une nouvelle fois, son retour en Ligue 1 pourrait devenir d’actualité. Parti vivre son rêve américain avec le Los Angeles FC, Denis Bouanga cartonne outre-Atlantique. Depuis 2022, son arrivée en Californie est synonyme de réussite. Mais à 30 ans, l’envie de revenir en Europe frappe à la porte.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : La première offre lensoise pour Denis Bouanga

À voir Mercato RC Lens : Medina (RCL) bientôt Marseillais ?

Courtisé l’hiver dernier par le Stade Rennais et l’AS Saint-Etienne, Denis Bouanga est de nouveau sur les radars de clubs français et européens. Si Rennes a pris une autre direction après l’échec des discussions cet hiver, les Verts auraient toujours un œil sur son ancien crack. Son expérience et sa polyvalence sont des critères recherchés par Loïc Perrin, qui pousse pour sa venue.

Lisez aussi : Mercato OM : Le message fort de Denis Bouanga à Marseille

Et les actionnaires de Kilmer Group, très au fait de la MLS, seraient aussi sur cette ligne. Dans le ventre mou du classement de la conférence Ouest, le Los Angeles FC vient de dire adieu à la Coupe des champions Concacaf. Éliminée par Lionel Messi et l’Inter Miami, l’équipe de Denis Bouanga s’embarque dans une saison compliquée. Sans doute le bon moment pour dire au revoir à la MLS et organiser un retour en Ligue 1 pour l’international gabonais.