Stade Rennais : Beye veut dire au revoir à un buteur

Les dirigeants du Stade Rennais se penchent déjà sur l’avenir de leur prolifique attaquant, Arnaud Kalimuendo. Le départ du joueur pourrait être acté lors du prochain mercato estival.

Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo vers la Bundesliga ?

L’attaquant français Arnaud Kalimuendo était annoncé avec insistance sur le départ du Stade Rennais lors des derniers mercatos estival et hivernal. En raison de pépins physiques, l’attaquant tricolore a connu un début de saison difficile. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants du SRFC avaient voulu se séparer de lui cet hiver, mais l’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye, a changé la donne.

Sous la houlette du coach sénégalais, Arnaud Kalimuendo trouve régulièrement le chemin des filets et est devenu l’homme fort du club breton. Habib Beye lui a accordé sa confiance et lui offre un bon temps de jeu. Un choix payant ! Cette saison, le crack rennais a déjà inscrit 15 buts et délivré 3 passes décisives en 29 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir.

Les performances d’Arnaud Kalimuendo suscitent l’intérêt de nombreux clubs à quelques mois de l’ouverture du mercato estival. Le journaliste Guillaume Lainé fait le point sur le dossier et indique que les pensionnaires du Roazhon Park seraient prêts à céder leur attaquant en cas de bonne offre plutôt que de le perdre gratuitement à la fin de son contrat en 2027.

Certains clubs de Bundesliga suivent Arnaud Kalimuendo depuis plusieurs mois et pourraient revenir à la charge lors du prochain mercato estival. Selon les informations de Sky Sport, l’Eintracht Francfort aurait jeté son dévolu sur la pépite rennaise pour renforcer son secteur offensif.

Cette formation allemande a perdu son prolifique attaquant Omar Marmoush cet hiver et serait prête à formuler une offre alléchante aux dirigeants du Stade Rennais pour s’attacher les services de leur joueur. Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande d’Arnaud Kalimuendo est estimée à 20 millions d’euros.