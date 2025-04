FC Nantes : Komboauré prépare du lourd contre Rennes

Les voyants sont au vert pour le FC Nantes avant le derby contre le Stade Rennais en Ligue 1. Le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, pourra compter sur tous ses hommes forts.

FC Nantes : Antoine Kombouaré enregistre plusieurs retours avant le Stade Rennais

Le FC Nantes se déplace au Roazhon Park ce vendredi en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 pour affronter le Stade Rennais. Ce derby s’annonce intense entre les deux formations. Après la victoire face au Havre AC (5-1), le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, a déjà lancé les hostilités.

« L’enjeu maintenant est d’offrir à nos supporters, encore venus nombreux au Havre, un derby de grande qualité au Roazhon Park. Pour que nous ayons un match référence, moi y compris, car c’est un match très important pour tous les amoureux du Stade Rennais, M. Pinault, la région… Il faudra être prêt pour ça », a déclaré le coach rennais.

L’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, secoue aussi son vestiaire pour ramener les trois points à la maison. Les Canaris ne sont pas encore à l’abri de la relégation. Ils possèdent seulement trois points d’avance sur le barragiste Le Havre AC (27 points). Et les nouvelles sont bonnes pour le FCN avant ce derby. Le Kanak pourra compter sur un groupe au complet pour défier les Rennais.

Nathan Zézé est de retour et pourra disputer cette affiche. Le jeune défenseur central du FC Nantes avait contracté une grave blessure lors du choc contre l’AS Monaco en ouverture de la 17e journée de Ligue 1 et s’est éloigné des terrains depuis ce temps. Il a repris l’entraînement collectif et a déjà disputé un match avec l’équipe réserve du FCN.

Antoine Kombouaré récupère également deux autres cadres. Pedro Chirivella et Francis Coquelin ont également repris l’entraînement collectif et vont disputer cette affiche.