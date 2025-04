FC Nantes : Coup dur pour Antoine Kombouaré et le FCN !

Mauvaise nouvelle pour le FC Nantes pendant ce sprint final en Ligue 1. Les Canaris seront privés de la plupart de leurs supporters pour le derby face au Stade Rennais.

FC Nantes vs Stade Rennais : Le FCN privé de certains supporters

À l’occasion du choc entre le Stade Rennais et le FC Nantes, prévu le vendredi 18 avril 2025 au Roazhon Park pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a décidé de restreindre l’accès des supporters nantais à 500 places dans le parcage visiteurs.

Malgré les sollicitations répétées du FC Nantes pour obtenir un quota de 1 000 billets, le préfet, après concertation avec les forces de l’ordre et les services de renseignement territorial, a maintenu cette jauge réduite. Le club nantais déplore cette décision et indique qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer un déplacement encadré et sécurisé de ses supporters.

« Malgré les demandes réitérées du FC Nantes auprès des autorités, le préfet d’Ille-et-Vilaine, en concertation avec les forces de l’ordre et le renseignement territorial, a pris la décision de limiter le nombre de supporters nantais autorisés dans le parcage visiteurs à 500 personnes. Nous regrettons cette décision, pensant avoir fait le nécessaire pour permettre à 1 000 supporters nantais de venir supporter nos joueurs pour ce derby. », a indiqué le FC Nantes dans un communiqué.

Les supporters nantais autorisés à faire le déplacement devront obligatoirement voyager en transports collectifs, encadrés par un dispositif d’escorte.

