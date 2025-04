Mercato RC Lens : Gros coup en vue avec la Premier League !

Et si Facundo Medina offrait un dernier cadeau XXL au RC Lens lors du mercato avant de faire ses valises ? En Premier League, deux clubs aux poches bien garnies lorgnent sérieusement le défenseur argentin.

Mercato RC Lens : Facundo Medina vers un départ royal du RCL

Le mercato estival approche à grands pas, et du côté du RC Lens, les grandes manœuvres ont déjà commencé. Au cœur de ces discussions, un nom revient avec insistance : Facundo Medina. Le roc argentin, pièce maîtresse de la défense lensoise depuis 2020, est plus que jamais sur le départ. Avec son statut de joueur le mieux payé du club, son transfert semble inévitable pour rééquilibrer les finances.

Et ça tombe bien : la Premier League est prête à faire sauter la banque. Selon plusieurs sources anglaises, Aston Villa et Newcastle ont d’ores et déjà approché le RC Lens. Deux clubs ambitieux, deux projets solides, et surtout deux puissances financières capables de répondre aux attentes des dirigeants artésiens. Un chèque de 30 millions d’euros est évoqué, de quoi faire saliver Joseph Oughourlian et Pierre Dréossi.

Un jackpot pour Lens, une cible de choix pour l’Angleterre

Arrivé en Artois pour quelques millions d’euros en provenance du CA Talleres, Medina représente aujourd’hui une des plus belles plus-values potentielles du club. Un départ vers l’Angleterre serait à la fois une reconnaissance de son talent et une opportunité financière majeure pour les Sang et Or.

Pendant ce temps, l’OM, un temps intéressé, peut ranger le dossier… Le feuilleton ne fait que commencer. Mais une chose est sûre : le RC Lens s’apprête à encaisser gros.