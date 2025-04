Mercato ASSE : Cardona indique la priorité pour son avenir

Prêté à l’ASSE avec une option d’achat, Irvin Cardona a évoqué son avenir dans un entretien accordé à So Foot. Est-il enclin à rester à Saint-Etienne ou à repartir à l’issue de la saison ? Sa réponse est cash !

Ligue 1 : Cardona veut rester à l’ASSE, mais à une condition essentielle

L’ASSE a fait revenir Irvin Cardona pendant le mercato d’hiver dernier. Comme en janvier 2024, il est de nouveau prêté au club stéphanois, mais cette fois, son contrat est assorti d’une option d’achat. Selon L’Équipe, la clause d’achat de l’attaquant du FC Augsbourg est fixée à 3 millions d’euros.

Interrogée sur son avenir, la recrue hivernale de l’AS Saint-Etienne avoue que la priorité, pour l’instant, est le maintien des Verts en Ligue 1. « Pour être franc, la priorité, c’est que le club se maintienne », a-t-il répondu d’emblée.

Et Irvin Cardona, auteur d’un doublé contre le Stade Brestois dimanche dernier, espère contribuer à assurer ce maintien dans l’élite. « Je ferai tout mon possible pour aider au maximum l’équipe. […] Si je suis bon sur le terrain, on verra ce qu’il se passe après », a-t-il déclaré.

Ainsi, les conditions pour qu’il reste à l’ASSE sont évidentes : il faut qu’il soit performant afin de satisfaire les attentes des dirigeants et du staff technique stéphanois, mais il faut également que les Verts se maintiennent en Ligue 1.

En dehors de ces exigences, Irvin Cardona est enclin à s’engager définitivement avec l’AS Saint-Etienne. « J’ai envie de rester. C’est un club auquel je suis attaché. Je me sens bien ici. Même si la situation est plus compliquée cette année, je suis épanoui […] », a-t-il conclu.