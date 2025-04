Nasser Al-Khelaïfi annonce une signature controversée au PSG

Au lendemain de sa qualification en demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG a officialisé une signature surprenante. Une décision forte de Nasser Al-Khelaïfi qui devrait faire parler. Explications.

Le PSG renouvelle son partenariat avec Visit Rwanda

Alors que la Ministre des affaires étrangères du Conga, des associations de défense des Droits de l’Homme, des milliers de supporters et d’anciens joueurs du PSG avaient demandé au club de la capitale de rompre son partenariat avec Visit Rwanda en raison du rôle du Rwanda dans la guerre qui touche l’Est du Congo, Nasser Al-Khelaïfi a pris la résolution de continuer ce deal.

Mieux, dans un communiqué publié sur son site internet et ses réseaux sociaux, le Paris Saint-Germain a annoncé la prolongation de son partenariat avec Visit Rwanda jusqu’en 2028.

« Le Paris Saint-Germain et Visit Rwanda ont renouvelé leur partenariat jusqu’en 2028, prolongeant une collaboration initiée en 2019. Cet accord renforce la visibilité internationale du Rwanda et confirme son rôle central en matière de développement de la jeunesse, de créativité et d’opportunités économiques (…) Ce nouveau chapitre continuera de célébrer le Rwanda comme une destination unique et accueillante, où le tourisme et l’engagement local vont de pair », écrit le PSG. Tout logiquement, cette annonce a suscité la grogne de plusieurs supporters parisiens.

La grogne des supporters du Paris SG

Le Rwanda étant accusé de financer les rebelles du M23, qui sème la terreur et le chaos en République Démocratique du Congo, l’annonce de la prolongation du partenariat entre le PSG et Visit Rwanda a suscité une vive controverse parmi les supporters parisiens. Sur les réseaux sociaux, ils ne se sont pas fait prier pour exprimer leur désaccord concernant cette décision.

« Tout ça pour un pauvre contrat de quelques millions ? Quelle honte, on aime notre club, mais vous êtes vraiment à vomir », « Le timing n’est pas terrible, mais bon, on n’est pas là pour faire de la politique », « Pardon ? Non, par contre, c’est trop », « Vous êtes à gerber. On n’est pas dupes du timing de l’annonce » ou encore « Honte à vous, vous nous dégoûtez », peut-on lire sur la toile.