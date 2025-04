Mercato OM : Ça bouge pour un joueur très convoité !

L’OM s’apprête à réaliser un transfert record lors du prochain mercato estival. Le club phocéen entend bien faire une bonne opération avec le départ annoncé de Luis Henrique. Et du côté de l’Inter Milan, les ressources sont bien mobilisées à cette fin.

Mercato OM : Luis Henrique va rapporter le jackpot à Marseille

L’OM peut-il vraiment retenir Luis Henrique cet été ? Revenu en grande forme, l’ailier brésilien a crevé l’écran cette saison avec ses 7 buts et 5 passes décisives. De quoi attirer les regards de plusieurs poids lourds du football européen. Newcastle, le Bayern Munich… la liste des prétendants ne cesse de s’allonger. Mais un club semble plus pressant que les autres : l’Inter Milan.

Selon la presse italienne, Simone Inzaghi, séduit par le profil du joueur, verrait en lui la doublure idéale de Denzel Dumfries dans le couloir droit. Et du côté de l’OM, on commence à envisager un transfert juteux. Arrivé pour 8M€ en 2020, Luis Henrique pourrait rapporter entre 30 et 35M€, une sacrée plus-value pour Pablo Longoria.

L’Inter sort du silence : « Nous pourrons investir dans des profils jeunes »

C’est désormais officiel : l’Inter est sur le coup. Giuseppe Marotta, président du club nerazzurro, a confirmé la stratégie milanaise sur Sky Sport Italia. « Nous avons un plan bien défini quelle que soit la fin de la saison […] De cette façon, nous pourrons investir dans des profils italiens, jeunes, pour renforcer nos atouts, pour être mélangés avec des joueurs expérimentés car ils sont importants », a-t-il déclaré.

Une déclaration claire qui place Luis Henrique comme une cible prioritaire. L’Inter souhaiterait même conclure l’affaire avant le Mondial des clubs, prévu dès le 15 juin. Marseille, lui, pourrait bien tirer profit de cette bataille d’envergure. Avec une telle cote et plusieurs clubs prêts à dégainer, l’avenir de Luis Henrique pourrait se décider bien avant la fin du mercato. Marseille, en embuscade, observe et espère frapper un joli coup financier.

