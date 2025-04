Stade Rennais : Ludovic Blas de retour !

Les nouvelles sont rassurantes pour Ludovic Blas. Le milieu offensif a fait son retour à l’entraînement et sera disponible pour le derby face au FC Nantes en Ligue 1.

Stade Rennais : Ludovic Blas prêt à affronter le FC Nantes

Bonne nouvelle pour le Stade Rennais ! Le milieu offensif, Ludovic Blas a repris l’entraînement collectif après quelques semaines d’absence. Éloigné des terrains depuis plus d’un mois en raison d’une blessure, son retour intervient au bon moment, juste avant le derby breton contre le FC Nantes ce vendredi en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 au Roazhon Park.

Lire aussi : Stade Rennais : Le calvaire continue pour Ludovic Blas !

À voir PSG : Bonne nouvelle pour la 1/2 finale de Champions League

Touché à la cuisse lors de la réception du PSG le 8 mars dernier, Ludovic Blas a été contraint de manquer les quatre dernières rencontres du Stade Rennais contre le RC Lens, Angers SCO, l’AJ Auxerre et Le Havre AC. Ludovic Blas était présent à la séance d’entraînement collective des Rouge et Noir ce mercredi 16 avril au centre d’entraînement de la Piverdière.

Lire aussi : Stade Rennais : Beye chauffe déjà le derby face au FC Nantes

Pièce essentielle du Stade Rennais, l’absence de Ludovic Blas a pesé sur l’équipe rennaise pendant ce sprint final. Le milieu français a déjà inscrit six buts et délivré six passes décisives cette saison avant de contracter la blessure. Habib Beye pourra compter sur son buteur pour défier les Canaris. Le derby s’annonce chaud.