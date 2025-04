OM : De Zerbi sur la corde raide avant Montpellier ?

L’OM traverse une période critique, et la réception de Montpellier prend des allures de test décisif pour Roberto De Zerbi. Son avenir dépend-il du résultat de ce match ? Pas si sûr.

L’OM joue gros contre Montpellier, Roberto De Zerbi n’est pas menacé

L’Olympique de Marseille connait une fin de saison inquiétante Avec cinq défaites lors de ses sept dernières rencontres, le club phocéen a non seulement perdu sa deuxième place de Ligue 1 au profit de l’AS Monaco et ne compte plus que deux points d’avance sur le RC Strasbourg, actuellement sixième du championnat. Autant dire tout de suite que l’OM n’a plus le droit à l’erreur s’il ambitionne de sa qualifier pour la prochaine Ligue des champions.

Lire aussi : OM : De Zerbi rassuré, une bonne nouvelle venue d’Italie

À voir Mercato OL : Man United prépare un double coup contre Lyon

Dans ce contexte tendu, les projecteurs se braquent alors sur Roberto De Zerbi, dont les choix tactiques sont de plus en plus contestés. La pression s’accentue sur l’entraîneur italien à l’approche du match contre Montpellier, lanterne rouge du championnat, au Vélodrome. Un résultat autre qu’une victoire rendrait l’atmosphère un peu plus électrique au Vélodrome Cependant, Roberto De Zerbi ne semble pas être sous la menace d’un limogeage immédiat.

Albert Emon, ancien entraîneur de l’OM, estime qu’il est hors de question de remettre en cause le travail de l’Italien. « Envie de voir De Zerbi continuer un an de plus ? Ah oui, je trouve que le boulot est bien fait », a-t-il déclaré à La Provence. Albert Emon affiche ainsi sa confiance en la capacité de De Zerbi et ses hommes à redresser la barre au plus vite.

L’optimisme règne à l’Olympique de Marseille

Malgré la récente défaite à Monaco (3-0), l’Olympique de Marseille a encore son destin en mains dans cette course serrée pour la Ligue des champions. Les Phocéens devront bien négocier leurs cinq matchs restants, notamment les réceptions de Montpellier et Brest, qu’ Albert Emon considère comme des opportunités pour l’OM de quasiment assurer sa place européenne.

Lire aussi : OM : De Zerbi et sa direction en désaccord sur le mercato

À voir ASSE-OL : Guichets fermés et ferveur inégalée pour le derby

« La dynamique est négative, mais ça peut revenir. Si ça se passe bien contre Montpellier et Brest, l’OM sera dans les trois premiers », a-t-il ajouté. Pour cela, l’équipe de De Zerbi devra briser sa spirale négative et entamer une série de victoires. La réception de Montpellier, ce samedi au Vélodrome, revêt donc un enjeu capital.