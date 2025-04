Mercato OL : Man United prépare un double coup contre Lyon

Alors que Manchester United affronte l’OL en Ligue Europa, ce jeudi (21h) à Old Trafford, le club mancunien pourrait pousser ses pions, en marge de ce match, pour le transfert de Rayan Cherki, l’une de ses cibles estivales prioritaires.

Mercato : Manchester United vise Cherki en marge du match contre l’OL

L’OL ou Manchester United tentera de se hisser en demi-finale de la Ligue Europa ce jeudi soir. Les deux clubs s’affrontent en quart de finale retour au « Théâtre des Rêves », après s’être neutralisés à Lyon (2-2) lors du match aller.

Parallèlement à ce choc au sommet, les dirigeants mancuniens pourraient passer à l’offensive pour recruter Rayan Cherki, un joueur que le club surveille depuis plusieurs années. Nathan Salt, correspondant de Man United pour MailSport, confirme l’intérêt des Red Devils pour le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais. Selon lui, ils font partie des clubs désireux de le recruter lors du prochain mercato d’été.

L’OL reclamerait 29 M€ pour Rayan Cherki !

La source croit même savoir que la clause libératoire de l’international Espoir français est fixée à 29 millions d’euros à Lyon, alors que sa valeur marchande actuelle est estimée à 35 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. 🚨 Manchester United are one of the clubs interested in signing Rayan Cherki this summer. 🔱🇫🇷



The Frenchman has a €29M release clause at Lyon.



(Source: @NathSalt1) pic.twitter.com/S9vWeXy2Tx— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 17, 2025

Pour finir, le journaliste anglais rappelle que Man United avait tenté de l’enrôler à l’âge de 15 ans, mais ses représentants d’alors s’étaient montrés trop gourmands. Maintenant qu’il a changé d’agent, cela laisse entrevoir un éventuel transfert, à l’en croire.