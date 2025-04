ASSE-OL : Un pronostic inattendu sur le derby tombe

Ancien joueur de l’ASSE, mais aussi de l’OL, Pape Diakhaté s’est prononcé sur le derby entre les deux clubs rivaux, dimanche à Geoffroy-Guichard. Il s’attend à un match d’un bon niveau, dans une ambiance électrique. Son pronostic ?

Derby ASSE-OL : Les supporters de Saint-Etienne peuvent faire la différence

L’ASSE reçoit l’OL dimanche (20h45) en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Alors que les Stéphanois jouent leur survie dans le championnat de l’élite, les Lyonnais visent une place qualificative pour la Ligue des champions.

Cependant, Lyon ne pourra pas bénéficier du soutien de ses supporters, dont le déplacement à Saint-Etienne a été interdit par le préfet de la Loire. En revanche, le peuple vert s’est mobilisé massivement pour pousser son équipe vers la victoire lors de ce derby si important, annoncé à guichets fermés.

À voir OM-MHSC : Zoumana Camara prêt à doucher le Vélodrome

Lisez aussi : La direction de l’ASSE pointée du doigt comme responsable du fiasco

Interrogé par le média spécialisé Peuple-Vert au sujet du derby retour, Pape Diakhaté assure que les supporters stéphanois joueront un rôle déterminant dans le Chaudron. « Si le public stéphanois, comme il sait très bien le faire, reste derrière cette équipe, je suis sûr que ça peut passer », a-t-il répondu.

L’avis tranché de Pape Diakhaté : « Mon pronostic ? Un match nul »

Néanmoins, il ne donne pas l’ASSE vainqueur de ce choc. « Je dirais un match nul. L’Olympique Lyonnais est en forme, mais avec un public stéphanois aussi fervent que je le connais, cela peut s’équilibrer », a pronostiqué l’ancien défenseur des Verts (janvier à juin 2010) et des Gones (2010-2011).

Lisez aussi : Avant le derby ASSE-OL : Horneland motive ses troupes

À voir ASSE : Gautier Larsonneur, bouc émissaire ou sauveur ?

Pape Diakhaté a ensuite évoqué la situation de l’équipe d’Eirik Horneland, menacée de relégation en Ligue 2. Il se montre optimiste quant au maintien. « Je pense que cette équipe a la capacité de se maintenir. Sincèrement, je n’en doute pas », a-t-il affirmé

Selon le désormais consultant et technicien sénégalais, l’entraîneur norvégien de l’ASSE a apporté un plus à l’équipe en termes de fond de jeu, même si les résultats ne suivent pas encore. « Ce coach a apporté quelque chose : un jeu de possession, de contre-pressing. Franchement, il y a de vraies intentions et de très bonnes choses dans le contenu », a apprécié Pape Diakhaté.