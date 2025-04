ASSE-OL : Horneland secoue le vestiaire avant le derby

À l’issue du match nul de l’ASSE contre le Stade Brestois (3-3), l’entraîneur des Verts a félicité ses joueurs pour leur réaction. Il leur a surtout tenu un discours vérité dans le vestiaire avant le derby contre l’OL, dimanche.

Coup de boost du coach de l’ASSE après Brest : « Croyez en vous ! »

Menée à trois reprises par le Stade Brestois, l’ASSE a su trouver les ressources nécessaires pour réagir à chaque fois et revenir au score. Lucas Stassin a égalisé une première fois (1-1), puis Irvin Cardona a réitéré les deux autres fois (2-2, puis 3-3). Finalement, les Stéphanois n’ont empoché qu’un seul point et restent toujours sans victoire à Geoffroy-Guichard lors de leurs six derniers matchs consécutifs à domicile.

Lors de son discours dans le vestiaire, Eirik Horneland a apprécié la réaction de son équipe. « J’espère que vous croyez en vous au moins autant que moi je crois en vous, parce que ce que vous avez montré, quand vous y mettez vraiment l’envie, c’est bien. C’est du bon football. Vous avez été meilleurs qu’eux (Brest) par moments. Vous n’avez qu’à croire en vous », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Evect.

Avant le derby ASSE-OL : Horneland motive ses troupes

Cependant, il a demandé à ses joueurs de rester concentrés et de fournir les efforts nécessaires durant tout le match, afin d’éviter d’être constamment dans la réaction. « Vous êtes allés chercher les buts, j’ai vraiment aimé ça. Vous êtes revenus au score, mais on peut faire mieux, on doit faire mieux, du début à la fin », a-t-il indiqué.

Dans la suite de son discours, le coach de l’AS Saint-Etienne a tenu à galvaniser ses joueurs avant le derby contre l’Olympique Lyonnais, mais également pour la course au maintien.

« Maintenant, notre situation est un peu délicate au classement, mais restez concentrés sur la performance. On doit être plus constants et montrer ce visage du début à la fin des rencontres. Quand vous jouez à votre meilleur niveau, vous pouvez rivaliser avec vos adversaires. Ne lâchez rien », a-t-il recommandé.

Maintien : L’expérience d’Appiah et Abdelhamid sollicités

Pour finir, Eirik Horneland a sollicité l’expérience des cadres du vestiaire pour apporter leur vécu aux plus jeunes dans une telle situation.

« Dennis Appiah, tu as fait une longue carrière, Yunis Abdelhamid, toi aussi. Il y a des hauts et des bas. Se battre dans les moments difficiles, c’est la meilleure chose à faire », a-t-il conclu. Rendez-vous dimanche (20h45) pour le derby ASSE-OL, afin de voir si le message fort du technicien norvégien a bien été reçu.

