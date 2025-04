ASSE-OL : Des incertitudes chez les Verts avant le derby

À deux jours du derby entre l’ASSE et l’OL au stade Geoffroy-Guichard, des incertitudes planent encore sur la disponibilité de trois joueurs, dont deux joueurs clés de l’équipe stéphanoise, tandis que deux forfaits sont confirmés.

Derby ASSE-OL : Bouchouari forfait en plus de Maçon

L’ASSE ne pourra pas compter sur Yvann Maçon lors du derby retour contre l’OL. Il est suspendu pour accumulation de cartons jaunes. En plus du défenseur latéral, Benjamin Bouchouari est d’ores et déjà forfait.

Touché au dos lors du match face au Stade Brestois dimanche dernier, le meneur de jeu des Verts semble sérieusement blessé et son entraîneur craint de ne pas pouvoir compter sur lui dans le sprint final décisif pour le maintien en Ligue 1.

« Benjamin Bouchouari sera absent pour ce derby. Il a un problème au dos. Malheureusement, dans le pire des cas, il pourrait être forfait jusqu’à l’issue de cette saison », a fait savoir Eirik Horneland en conférence de presse d’avant-match.

ASSE : Stassin et Cardona absents de l’entraînement, les deux buteurs sont incertains

L’AS Saint-Etienne retient également son souffle concernant son meilleur buteur, Lucas Stassin, et sa recrue hivernale, Irvin Cardona. Ils étaient absents de la séance d’entraînement cette semaine, tout comme Pierre Cornud. « Quelques points d’interrogations autour de ces trois joueurs qui ne se sont pas entrainés toute la semaine. En ce qui concerne Cardona et Stassin, ils ne se sont pas entrainés jeudi« , a informé leur coach.

Toutefois, leur coéquipier Dennis Appiah s’est montré rassurant concernant le Belge et le Français : « Je compte sur eux pour dimanche », a-t-il rassuré face aux médias. Rappelons que Pierre Cornud était absent du groupe de l’ASSE face à Brest en raison d’une blessure musculaire à l’aine.