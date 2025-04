PSG: Luis Enrique donne le ton pour le choc contre Arsenal

De passage en conférence de presse ce vendredi, à la veille de la réception du Havre AC en Ligue 1, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est exprimé sur la double confrontation à venir contre Arsenal en demi-finales de Ligue des Champions.

Luis Enrique : « On sait qui a été éliminé par Arsenal »

Tombeur du Real Madrid (3-0, 2-1), Arsenal va retrouver le Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des Champions. Un adversaire redoutable, qui a déjà battu le PSG durant la phase de Ligue (2-0), en octobre dernier. Et l’entraîneur du club de la capitale, Luis Enrique, est bien conscient de la difficulté qui attend son équipe face aux Gunners qui ont éliminé le Champion en titre.

« On sait qui a été éliminé par Arsenal. Nous sommes contre une des meilleures équipes d’Europe. Elle a une très bonne évolution avec Mikel Arteta ces dernières saisons, elle est vraiment très performante », a déclaré le technicien espagnol, cet après-midi. Après Manchester City, Liverpool et Aston Villa, le PSG va encore devoir passer par l’Angleterre dans sa course vers Munich et la finale de la Coupe aux grandes oreilles.

« Ce n’est ni un avantage ni un inconvénient », a toutefois indiqué Luis Enrique, qui admet néanmoins « qu’il peut y avoir un modèle commun chez les équipes anglaises. » Poursuivant, le successeur de Christophe Galtier a rappelé son principal objectif sur le banc des Rouge et Bleu.

Luis Enrique veut écrire l’histoire au Paris SG

Nommé en juillet 2023 et récemment prolongé jusqu’en juin 2027, Luis Enrique ambitionne d’être le premier entraîneur à remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.

« Depuis notre arrivée, notre objectif c’est de faire l’histoire. Pour l’écrire, il faut tout remporter, en particulier le trophée que vous connaissez tous. On va tout donner pour atteindre ce résultat. Mais le résultat est ce qui m’importe le moins. Ce qui compte pour moi, c’est le chemin », a ajouté Luis Enrique. Pour rappel, la demi-finale aller contre Arsenal est prévue le mardi 29 avril à 21h, à l’Emirates Stadium, et le retour, le mercredi 7 mai au Parc des Princes.