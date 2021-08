Arsenal Mercato : Lanterne rouge, Arteta révolutionne sa défense

Publié par Thomas le 31 août 2021 à 16:55

Auteur d’un début de saison catastrophique, Arsenal compte bien profiter de ces dernières heures du mercato estival pour se renforcer défensivement. Après trois rencontres de Premier League, les Gunners culminent à la 20e place avec une moyenne de trois buts encaissés par match. L’entraîneur Mikel Arteta s’apprête aujourd’hui à enregistrer un départ et une arrivée importante.

Arsenal Mercato : Une arrivée et un départ chez les Gunners

Avec les signatures de Nuno Tavares et du très prometteur Ben White, on pensait la défense d’Arsenal guérie de ses précédents démons. Seulement, depuis la reprise du championnat, les Gunners sont submergés et n’arrivent pas à trouver une cohésion défensive. Lors de la dernière rencontre face à Manchester City, les londoniens avaient sombré dès la 12e minute et le deuxième but Citizen de Ferran Torres. Pour pallier à ces carences inquétentes, Mikel Arteta va boucler aujourd’hui deux transferts qui devraient soulager en partie les maux du club.

Les Gunners ont enregistré ce midi la signature du très prometteur Takehiro Tomiyasu en provenance de Bologne. Comme l’a annoncé le journaliste Fabrizio Romano sur son compte Twitter, le Japonais de 22 ans est tombé d’accord avec Arsenal pour un contrat longue durée. Bologne va percevoir une somme supérieure à 20 millions d’euros dans l’opération (20M + 3M de bonus). Au total, le club anglais aura dépensé cet été 147 millions d’euros, pour seulement 30 millions d’euros récupérés (soit un déficit de 117 M€). Un réél problème qui ne date pas d'hier pour le club qui peine ces dernières années à retrouver sa superbe des années 2000.

Dans le même temps, Mikel Arteta est en passe de boucler un de ses dossiers chauds dans le sens des départs. Très courtisé en Espagne, le latéral droit Héctor Bellerin est à un pas du Betis Séville. Le club andalou est parvenu à un accord avec les Gunners et le joueur de 26 ans est attendu cet après-midi pour signer son contrat et passer sa visite médicale. L’Espagnol sera rapatrié après huit saisons en Angleterre.