Le PSG favori contre Arsenal ? L’argumentaire d’un expert !

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG va retrouver Arsenal qui l’avait battu en phase de groupes. À une dizaine de jours de la manche aller de cette double confrontation, un expert a livré ses analyses sur ce choc européen.

Ligue des Champions : « Le PSG a une classe d’écart » sur Arsenal

Karim Bennani s’est prononcé sur la question de savoir qui est favori entre le Paris Saint-Germain et Arsenal en demi-finale de la Ligue des Champions. Sur la Chaîne L’Équipe, le journaliste sportif a désigné le PSG comme le grand favori de la double confrontation à venir face aux Gunners.

« Le niveau du PSG, je l’évalue sur la double confrontation contre Liverpool et les trois périodes contre Aston Villa. Et en termes de niveau, le PSG est au-dessus d’Arsenal », assure Bennani, qui ne minimise toutefois pas le niveau de l’équipe anglaise.

« Arsenal a été très bon contre le Real Madrid, qui était moribond. Ils ont fait preuve de maîtrise, mais contre un Real Madrid sans idées, sans génie et sans fond de jeu », ajoute le spécialiste du journal national. « Pour moi, le PSG a une classe d’écart avec Arsenal au vu de ses performances en phases à élimination directe », poursuit Karim Bennani. D’ailleurs à Londres, les Anglais ont conscience que la partie ne sera pas facile face aux Parisiens.

« Je pense que le PSG est désormais une équipe différente » : David Raya

Tombeur du Real Madrid (3-0, 2-1), Arsenal va retrouver le Paris Saint-Germain en demi-finales de la Ligue des Champions. Un adversaire redoutable pour le gardien David Raya (29 ans, 11 matchs en LdC cette saison), qui ne compte absolument pas s’appuyer sur la victoire durant la phase de groupes (2-0) pour tenter de franchir l’obstacle parisien.

« On les a battus à la maison. Je pense que le PSG est désormais une équipe différente. Ils sont encore meilleurs que ce qu’ils étaient lors de la phase de groupes. Ils ne rendent aucun match facile. On se concentre pour l’instant sur notre prochain match de championnat et on verra ce que ça donne », a déclaré le gardien de but espagnol en zone mixte. Pour rappel, le match aller aura lieu à Londres le 29 avril, et le retour au Parc des Princes le 7 mai, au Parc des Princes.