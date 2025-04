FC Nantes vs PSG : Kombouaré va-t-il tenir sa promesse ?

Le technicien du FC Nantes, Antoine Kombouaré, avait promis l’enfer au PSG avant la rencontre en Ligue 1. Mais à quelques heures de cette affiche, les Canaris tremblent.

FC Nantes vs PSG : Le FCN va-t-il créer la surprise à la Beaujoire ?

Le FC Nantes accueille le PSG ce mardi pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Ce match avait été reporté pour permettre aux Parisiens de bien préparer les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Aston Villa. Le Paris SG a réussi à se qualifier pour les demi-finales.

Avant cette rencontre, le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a promis d’empêcher l’ogre parisien de battre le record d’invincibilité de 32 matchs détenu par les Canaris depuis 1995. Le PSG, invaincu en Ligue 1 cette saison, pourrait bientôt dépasser la barre des 32 matchs sans défaite. Le Kanak secoue son vestiaire pour jouer un sale tour au PSG à la Beaujoire.

« Oui, ils sont capables de battre le record. Est-ce qu’ils vont le faire ? En tous cas, nous, on va tout faire pour faire en sorte de garder notre record. Je crois que j’ai tout dit. J’adore le PSG avant et après, mais pendant, c’est un ennemi de notre club. Et en plus, on a notre record de cette génération 95 qui est exceptionnel, donc on voudrait le garder pour nous », avait déclaré Antoine Kombouaré en mars dernier lors de l’émission Tout Le Sport.

Mais est-ce que le FC Nantes a les atouts pour résister à la pression du Paris Saint-Germain ? Le club de la capitale broie tout sur son passage. Et les voyants sont au rouge pour le FCN avant cette affiche. Antoine Kombouaré devra composer sans certains cadres. Marcus Coco ne pourra pas disputer cette affiche. Le milieu de terrain a été expulsé lors du derby face au Stade Rennais vendredi dernier après avoir asséné un coup de coude à Truffert.

Le gardien de but du FC Nantes, Anthony Lopes, est incertain pour cette rencontre. Le portier portugais a été touché à la cuisse suite à une sortie mal maîtrisée face à Mousa Al-Tamari. L’ancien Lyonnais a été contraint de quitter ses coéquipiers à la 30e minute de jeu. Le milieu de terrain, Francis Coquelin, est encore coincé à l’infirmerie.

Face à une équipe du PSG en pleine forme, le FC Nantes pourrait s’incliner facilement à la Beaujoire. Des cadors de Ligue 1 comme l’AS Monaco, le LOSC, l’Olympique de Marseille ont tous voulu battre le Paris SG, mais ils ont tous échoué. Le FCN a de maigres chances de mettre fin à l’invincibilité du PSG ce mardi.

