FC Nantes : Des nouvelles fraîches d’Anthony Lopes

Le FC Nantes retient son souffle pour son gardien de but, Anthony Lopes, qui a contracté une blessure lors du derby face au Stade Rennais en Ligue 1.

FC Nantes : Anthony Lopes blessé !

Le FC Nantes a perdu le derby face au Stade Rennais (2-1) ce vendredi en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Les Canaris n’ont pas pu résister à la pression des Rennais après l’expulsion de Marcus Coco à la 57e minute de jeu. Outre la défaite, le FC Nantes a perdu des plumes.

Le gardien de but, Anthony Lopes, est sorti sur blessure en première période. Après plusieurs arrêts décisifs en début de rencontre, l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais a toutefois été contraint de quitter le terrain suite à un choc. Sur une sortie mal maîtrisée face à Mousa Al-Tamari, le gardien de but portugais a été touché à la cuisse.

Malgré une gêne visible, Anthony Lopes a tenté de poursuivre la rencontre, mais il a finalement été remplacé à la 32e minute par le Suédois Patrik Carlgren. En conférence de presse après la rencontre, le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, a donné des nouvelles de son gardien de but.

Le gardien nantais souffre d’une béquille et devra passer des examens complémentaires ce samedi pour connaître la nature exacte de sa blessure et la durée de son indisponibilité. « Lopes ? C’est une grosse béquille. Ce n’est pas bon signe, mais on attend demain pour les examens », a expliqué Antoine Kombouaré.

Une longue absence d’Anthony Lopes sera un coup dur pour le FC Nantes pendant ce sprint final en Ligue 1.