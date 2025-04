FC Nantes : Pluie d’absences au FCN avant le PSG !

Il y a de grosses inquiétudes au FC Nantes avant le coup d’envoi de la rencontre face au PSG. Plusieurs cadres du FCN pourraient manquer cette affiche.

FC Nantes vs PSG : Le FCN tremble avant d’affronter le Paris SG

Le FC Nantes reçoit le PSG ce mardi à la Beaujoire pour le compte du match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Cette rencontre est très importante pour les Canaris. Les hommes d’Antoine Kombouaré cherchent à rebondir après la défaite face au Stade Rennais (2-1) vendredi dernier à l’occasion de la 30e journée.

Le FC Nantes n’est pas encore à l’abri de la relégation et doit rafler des points pendant ce sprint final afin de se maintenir dans l’élite. Mais face au Paris SG en pleine forme et invaincu en Ligue 1 cette saison, la mission s’annonce difficile pour les Nantais. Le PSG, de son côté, n’a plus rien à jouer cette saison en Ligue 1. Les Parisiens ont déjà été sacrés champions de France. Ils cherchent juste à battre le record d’invincibilité en championnat de France.

Avant la réception du PSG, le FC Nantes déplore plusieurs absences. Antoine Kombouaré devra composer sans Anthony Lopes. Touché à la cuisse vendredi dernier, le gardien de but du FCN est très incertain pour ce choc. En cas de forfait de l’ex-portier lyonnais, c’est son remplaçant Patrick Carlgren qui devrait être titularisé.

En défense, Marcus Coco est suspendu après son carton rouge reçu face au Stade Rennais. Il a été expulsé lors du derby breton vendredi dernier après avoir asséné un coup de coude à Truffert. Concernant les autres forfaits probables, ils devraient être similaires à ceux du dernier match contre le Stade Rennais.

Francis Coquelin (ischio-jambiers) est trop juste pour revenir, tandis que Sekou Doucouré est toujours gêné à l’épaule. Enfin, Fabien Centonze et le jeune Dehmaine Tabibou sont écartés par Antoine Kombouaré.