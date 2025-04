Mercato : Le LOSC accélère pour son nouveau David !

Un prolifique attaquant canadien se rapproche du LOSC. Le deal pourrait être bouclé lors du prochain mercato estival.

Mercato LOSC : Un buteur canadien bientôt à Lille ?

Le LOSC a trouvé son nouveau goaleador pour compenser le potentiel départ de l’attaquant canadien Jonathan David à la fin de la saison. L’international canadien a refusé pour le moment toutes les offres de prolongation de contrat que le président du club nordiste, Olivier Létang, lui a soumises. Le serial buteur lillois envisage de relever un nouveau défi ailleurs la saison prochaine.

De nombreux prétendants se bousculent pour s’attacher ses services lors du prochain mercato estival. Sauf retournement de situation, le divorce sera scellé entre Lille et Jonathan David à la fin de cette campagne. Et les dirigeants lillois ciblent déjà certaines pépites sur le marché des transferts pour renforcer la ligne offensive de l’équipe entraînée par Bruno Genesio.

Selon les informations de Jeunes Footeux, Olivier Létang et son équipe auraient jeté leur dévolu sur le buteur canadien, Promise David. L’attaquant de 23 ans évolue actuellement à l’Union Saint-Gilloise en Belgique et affole les compteurs de buts. Ce week-end, il a encore inscrit un doublé et a permis à son équipe de remporter la victoire (2-1) face à Genk.

Cette saison, Promise David a déjà inscrit 21 buts et délivré 5 passes décisives en 35 matchs toutes compétitions confondues avec l’Union Saint-Gilloise. Les dirigeants du LOSC s’activent pour bientôt entamer des négociations avec leurs homologues belges. Les Dogues préparent une offre alléchante au joueur.

Selon le site Transfermarkt, la valeur marchande de Promise David est estimée à 6 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2027. Si le LOSC réussit ce gros coup, il ne va pas souffrir du départ de Jonathan David.