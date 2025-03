LOSC : Jonathan David file vers l’Angleterre !

Jonathan David est en fin de contrat avec le LOSC en juin prochain. Newcastle United et d’autres formations de Premier League s’intéressent à lui pour renforcer leur attaque la saison prochaine.

Mercato LOSC : Jonathan David vers la Premier League ?

Libre en juin prochain, Jonathan David croule sous les offres et se rapproche de la Premier League. L’attaquant canadien a refusé de prolonger son contrat avec le LOSC et pourrait quitter Lille gratuitement à la fin de cette saison. Selon les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, son départ libre représenterait une perte sèche de 45 millions d’euros pour le LOSC.

« Oui, je suis libre à la fin de la saison… Tu veux des indices sur mon avenir ? Tout le monde le saura en temps voulu, c’est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux d’abord bien finir ma saison. Cette fin de saison s’annonce excitante, je veux bien jouer, aider l’équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a déclaré le Canadien dans un entretien accordé à Onze Mondial.

LOSC : Jonathan David joue avec les nerfs d’Olivier Létang !

Jonathan David suscite un vif intérêt en Premier League. Selon la presse britannique, Newcastle United se positionne pour dénicher l’attaquant canadien, dont le départ de Lille semble inéluctable. Le crack lillois pourrait donc combler le potentiel départ d’Alexander Isak, convoité par plusieurs clubs.

Newcastle United devra toutefois faire face à une rude concurrence. Arsenal, Tottenham et Manchester United auraient déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur, tandis que Chelsea, West Ham et Liverpool surveillent également la situation de près. Jonathan David affiche des statistiques impressionnantes cette saison avec 23 buts et 7 passes décisives en 40 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC.

