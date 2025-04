OM : Une bonne nouvelle tombe pour Leonardo Balerdi

Les nouvelles sont rassurantes pour Leonardo Balerdi à Marseille. Le défenseur de l’OM sera de retour contre le Stade Brestois après sa grave blessure.

OM : Leonardo Balerdi de retour face au Stade Brestois

Leonardo Balerdi est sur le point de faire son retour après plusieurs semaines d’absence. Selon L’Équipe, le capitaine de l’OM, blessé au genou gauche depuis la défaite contre le Stade de Reims (3-1), pourrait reprendre la compétition dès ce dimanche contre le Stade Brestois au Vélodrome en clôture de la 31e journée de Ligue 1.

Touché au ligament et contraint de sortir dès la 34e minute ce soir-là, l’international argentin avait été annoncé forfait pour le reste de la saison. Mais sa rééducation a été plus rapide que prévu. En conférence de presse avant la rencontre face à Montpellier HSC, le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, a confirmé que Leonardo Balerdi va reprendre l’entraînement collectif et retrouver le groupe cette semaine pour affronter les Brestois. « La semaine prochaine, je veux que Balerdi joue », a annoncé le coach marseillais.

Actuellement en stage à Rome, le groupe marseillais se prépare pour rafler des points pendant ce sprint final en Ligue 1 et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Leonardo Balerdi a aussi fait le voyage et sera disponible ce week-end. Une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille qui rencontre beaucoup de difficultés en défense depuis quelques semaines. Cette saison, l’Argentin a déjà disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues avec le club phocéen avant sa blessure.