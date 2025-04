PSG : Donnarumma frustré avant d’affronter Arsenal !

En grande forme depuis quelques semaines avec le PSG, Gianluigi Donnarumma sera encore très attendu face à Arsenal en demi-finales de Ligue des Champions. À quelques jours de ce choc, le Paris SG a été freiné par une équipe du FC Nantes tenace. Agacé par l’égalisation nantaise, l’Italien ne cache pas sa frustration avant un rendez-vous européen crucial.

Une soirée frustrante à la Beaujoire pour Donnarumma et le PSG

Le Paris Saint-Germain pensait poursuivre sereinement sa série d’invincibilité avec une nouvelle victoire avant d’affronter Arsenal. Mais sur la pelouse de la Beaujoire, les hommes de Luis Enrique ont été contraints au nul (1-1) par des Nantais combatifs. Un coup d’arrêt inattendu pour les Parisiens, à quatre jours de leur demi-finale aller de Ligue des Champions.

Au coup de sifflet final, Gianluigi Donnarumma n’a pas masqué son mécontentement. Le portier italien, visiblement affecté par le but encaissé, a livré un discours lucide et sans détour. « Je suis très énervé parce que prendre un but pour un gardien, c’est toujours une colère », a-t-il confié. « Il faut améliorer dans la conservation du ballon pour ne pas le perdre. L’équipe a fait un grand match. On a fait une bonne gestion du ballon. Il faut continuer comme ça ».

Objectif : se remettre la tête à l’endroit

Malgré la frustration, Donnarumma garde le cap. Le gardien du PSG appelle à la mobilisation : « Il faut continuer vendredi contre Nice et après la Ligue des Champions », a-t-il rappelé. Dans un contexte où la moindre erreur peut être fatale, Paris devra afficher un tout autre visage face à Arsenal. Le rendez-vous londonien s’annonce brûlant.