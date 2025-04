FC Nantes : Un joli cadeau pour les Canaris après PSG !

Encore une fois, le FC Nantes a tenu tête au PSG. Un nul précieux et symbolique pour les Canaris, salué par un Antoine Kombouaré admiratif de ses troupes.

FC Nantes : Une performance majuscule face au champion

Le FC Nantes a confirmé qu’il pouvait encore se surpasser dans les grandes occasions. Comme à l’aller, les hommes d’Antoine Kombouaré ont accroché le Paris Saint-Germain (1-1), mardi soir, au terme d’une prestation solide, engagée, et surtout, pleine de caractère. Le champion de France en titre, bien que dominateur par séquences, a buté sur une équipe nantaise inspirée, notamment dans le dernier quart d’heure.

« Je suis super content car on a fait un grand match. Des fois, on peut gagner ou faire un nul avec de la réussite. Je pense qu’on est allé chercher le nul avec du jeu, on y a cru jusqu’au bout. On a été fort mentalement », a confié Kombouaré, visiblement fier du visage affiché par ses joueurs.

L’union, la combativité… et un repos mérité

Au-delà du résultat, c’est surtout l’attitude collective qui a ravi l’entraîneur nantais. Malgré un but encaissé avant la pause, les Canaris n’ont jamais abdiqué. « Beaucoup de fierté car on se sentait mal embarqué. Quand on est mené face au PSG, il peut vous punir. Carlgren a fait un arrêt important qui nous permet de garder le 1 à 0 », a-t-il souligné.

Le technicien kanak a d’ailleurs tenu à rappeler l’enjeu de cette opposition face aux hommes de Luis Enrique. « C’était le match de l’année pour nous », a confié Kombouaré. Pour récompenser cette prestation pleine d’abnégation, il a offert à ses joueurs un jour de repos. Un geste fort, comme un symbole, qui prouve que ce nul, au-delà des chiffres, a surtout des allures de victoire dans la lutte pour le maintien.

