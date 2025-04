FC Nantes : La décision est prise pour Sorba Thomas !

Les dirigeants du FC Nantes auraient déjà acté le départ de l’ailier gallois Sorba Thomas. Il ne sera pas conservé à la fin de son prêt.

FC Nantes : Sorba Thomas poussé vers la sortie au FCN !

Sorba Thomas au FC Nantes ne poursuivra pas l’aventure avec le FC Nantes la saison prochaine. Prêté par Huddersfield jusqu’à la fin de la saison, l’ailier gallois ne sera pas conservé. Selon les informations de Jeunes Footeux, les dirigeants nantais ont décidé de ne pas lever son option d’achat.

Cette décision intervient dans un contexte de tension entre le joueur et l’entraîneur Antoine Kombouaré. Vendredi dernier, lors de la défaite des Canaris contre le Stade Rennais (2-1) en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, Sorba Thomas a été éliminé dès la 23e minute par Adrien Truffert qui a ouvert le score pour les Rennais.

Frustré par la performance de son joueur, Antoine Kombouaré l’a remplacé dès la 34e minute de jeu. Un choix qui n’a pas été digéré par Sorba Thomas, qui a quitté la pelouse sans saluer son coach et a regagné directement les vestiaires. « Ce sont des choix que je fais. On a fait de la vidéo ensemble dans la semaine, je lui avais demandé des choses. Il y a du monde et de la qualité dans l’effectif. On garde confiance dans le groupe. », a réagi le technicien nantais en conférence de presse après la rencontre.

En froid avec son entraîneur, Sorba Thomas ne devrait pas rester au FC Nantes. Lors de la rencontre contre le PSG (1-1) ce mardi pour le compte du match en retard de la 29e journée, le Gallois n’a pas été retenu. Ce qui montre que le divorce est désormais inévitable.