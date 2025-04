OL : Comment Fonseca a presque tout perdu en deux matchs

L’OL est en crise tant sur le plan sportif qu’extra-sportif ! L’équipe de Paulo Fonseca a presque tout perdu en deux matchs et doit affronter une fin de saison sous pression, en plus des critiques qui pleuvent désormais sur l’entraîneur.

L’OL en train de sombrer après Manchester et le derby contre l’ASSE !

Une vive tension entre John Textor et Laurent Prud’homme a été révélée à l’OL cette semaine par RMC Sport. Le président du club et le Directeur général auraient eu une altercation à la suite de la défaite renversante de leur équipe à Old Trafford contre Manchester United (5-4).

Lisez aussi : ASSE-OL : Une première décision tombe après le derby !

À voir Mercato : Dayot Upamecano fixe sa condition salariale au PSG

Après l’incompréhensible élimination de l’Olympique Lyonnais en quart de finale retour de la Ligue Europa, l’équipe de Paulo Fonseca n’a pas su réagir face à l’AS Saint-Etienne lors du derby retour disputé dimanche au stade Geoffroy-Guichard. Elle s’est inclinée devant son rival (2-1) en clôture de la 30e journée de Ligue 1.

La conséquence de cette défaite de Lyon à Saint-Étienne est lourde. Les Gones ont chuté au classement et occupent désormais la 6e place. Ils ont ainsi perdu deux places au profit de leurs concurrents directs (le LOSC et l’OGC Nice) dans la course à une place en Ligue des champions.

Fonseca sous le feu des critiques et sous pression

Directement responsable de la débâcle à Manchester, Paulo Fonseca l’est indirectement de celle contre l’ASSE, car il était dans les tribunes et non sur le banc de touche. Néanmoins, sa responsabilité est engagée puisqu’il a préparé l’équipe et composé le onze de départ avant de laisser la place à son adjoint Jorge Maciel.

Lisez aussi : Mercato OL : John Textor boucle un transfert à 15 M€ (Off)

À voir Mercato : L’OM doublé par Man United pour un attaquant

Éliminé de la Coupe d’Europe, une compétition qui était pourtant l’un de ses objectifs majeurs, l’OL pourrait tout perdre dans le sprint final du championnat. N’ayant plus son destin entre ses mains pour viser le podium de la Ligue 1, Lyon est sous pression avant ses quatre derniers matchs de la saison.

Et l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais est désormais sous le feu des critiques. On lui reproche notamment la double titularisation surprise de Paul Akouokou contre Manchester United au détriment de Nemanja Matic, alors que le premier n’avait plus joué depuis plus d’un an.

Lisez aussi : OL : Fonseca récupère un taulier avant le Stade Rennais

« Paulo Fonseca critique l’attitude des joueurs, mais quelle a été la sienne ? Il a aussi sauté de joie, a fêté ça avec eux et son staff », rappelle Nicolas Puydebois dans « Tant qu’il y aura des Gones ».

À voir Stade Rennais : Beye connaît le prix de Maxim De Cuyper

« Un coach doit avoir une certaine froideur pour gérer un moment pareil d’émotions. La froideur du tueur, et ce n’est pas l’attitude qu’il a eue à Manchester. Il n’y a pas eu assez de recul par rapport à la situation », a estimé le consultant du site Olympique et Lyonnais, par ailleurs ancien gardien de but des Gones.

Le technicien portugais peut-il encore sauver l’OL ?

Le technicien portugais avait reproché à Alexandre Lacazette et à ses coéquipiers leur célébration jugée un peu trop exagérée dès leur avance de deux buts (2-4), croyant que « c’était fini ». Or, il restait encore une dizaine de minutes à jouer après le 4e but inscrit par le capitaine de l’OL sur penalty.

Pour sauver leur saison, Paulo Fonseca et son équipe doivent impérativement remporter leurs derniers matchs contre le Stade Rennais, le RC Lens, l’AS Monaco et Angers SCO. Et ça s’annonce compliqué !