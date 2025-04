Classement OL : Lyon dégringole, le derby perdu coûte cher

Quatrième au classement, l’OL a chuté de deux rangs à la suite de sa défaite dans le derby contre l’ASSE. Lyon se retrouve de ce fait en mauvaise position dans la course pour la Ligue des Champions à l’issue de la 30e journée de Ligue 1.

Classement OL : Les Lyonnais désormais en 6e position dans la course à la C1

La défaite face à l’ASSE a de lourdes conséquences pour l’OL au classement. Le club rhodanien perd deux places, passant précisément de la 4e à la 6e position, et s’éloigne du podium, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions. L’équipe lyonnaise a été dépassée par le LOSC et l’OGC Nice.

Avant la défaite des Gones dans le derby contre les Verts, les Dogues et les Aiglons se sont imposés à domicile respectivement contre l’AJ Auxerre et Angers SCO. Lyon a certes été dépassé par Lille et Nice, mais il reste dans la course pour une place qualificative en Ligue des champions. Il n’a que 3 points de retard sur le podium.

Néanmoins, la course à la C1 s’annonce âpre dans le sprint final, car l’OL affronte cinq autres concurrents. Et les six équipes se tiennent en seulement 4 points. L’Olympique de Marseille, dauphin du PSG, compte 55 points, suivi de l’AS Monaco (54 points) et du LOSC (53 points). L’OGC Nice, l’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg Alsace ont chacun 51 points.

Un calendrier difficile pour l’OL dans le sprint final

Après la douloureuse élimination en Ligue Europa par Manchester United et la défaite dans le derby contre l’ASSE, Lyon n’a plus droit à l’erreur, sous peine de tout perdre en cette fin de saison. Paulo Fonseca et ses joueurs devront se retrousser les manches, car leur calendrier est particulièrement difficile.

Ils recevront successivement le Stade Rennais (10e) et le RC Lens (8e). Ils se déplaceront ensuite à Monaco (3e), puis boucleront la saison par la réception d’Angers SCO (15e), qui lutte pour le maintien.