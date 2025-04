OL : Ligue Europa, le temps des regrets après Manchester

L’OL a été renversé par Manchester United (5-4) au bout du temps additionnel et tombe aux portes des demi-finales de la Ligue Europa. Les Lyonnais peuvent nourrir des regrets, car ils tenaient la qualification à une minute de la fin de la prolongation.

Scénario cruel ! L’OL s’écroule à Manchester dans les dernières secondes

L’OL a été éliminé de la Ligue Europa en quarts de finale au terme d’un match complètement fou et riche en rebondissements. Le scénario de la rencontre s’est révélé cruel pour l’équipe lyonnaise !

Après avoir remonté un déficit de deux buts (2-2), elle avait contraint Manchester United à disputer la prolongation. Ensuite, Lyon, réduit à dix suite à l’expulsion de Corentin Tolisso (89e), avait réussi à prendre l’avantage (2-4) durant la première période de la prolongation, avant de s’effondrer dans la seconde.

L’équipe de Paulo Fonseca a concédé trois buts en l’espace de sept minutes (114e, 120e et 120e + 1). Il est important de noter qu’à la 119e minute, l’Olympique Lyonnais menait (3-4) et était toujours qualifié. À la 120e minute, le score étant de (4-4), les deux équipes auraient dû se départager lors de la séance de tirs au but. Cependant, Harry Maguire, le défenseur central, a inscrit un cinquième but dans le temps additionnel de la prolongation, assommant ainsi Lyon (5-4).

Fonseca : « On a beaucoup célébré le 4e but, on a cru que c’était gagné »

Évidemment, les regrets sont immenses pour les Gones et leur entraîneur, qui se voyaient déjà en demi-finale. « C’est un mélange d’émotions dans ma tête. C’est difficile de comprendre ce qu’il s’est passé », a déclaré Paulo Fonseca, visiblement déçu.

« Je pense d’abord qu’on a réalisé de magnifiques choses. On menait (2-4) avec un joueur de moins, mais on a beaucoup célébré ce quatrième but, alors qu’il restait encore du temps à jouer (quinze minutes). On a cru que c’était gagné », a-t-il tenté d’expliquer.

Selon le coach de l’OL, son équipe « a manqué d’équilibre émotionnel à ce moment-là ». « À (2-4), on aurait dû continuer à se concentrer sur notre gestion du match. Nous avons manqué d’expérience à cet instant précis. À (3-4), Manchester United a mis beaucoup de pression et a multiplié les centres, et nous avons cédé », a-t-il regretté.

Tolisso : « être éliminé sans atteindre les tirs au but, cela donne encore plus de regrets »

C’est également le même sentiment qui anime le capitaine Corentin Tolisso. « Le scénario du match rend l’élimination encore plus amère. Quand tu mènes (2-4) à dix minutes de la fin, et que tu te vois déjà en demi-finale, être éliminé sans même avoir la possibilité d’aller aux tirs au but, bien sûr que cela donne encore plus de regrets », a-t-il confié.

Niakhaté : « Non, nous n’avons pas pensé que c’était déjà gagné »

Quant à Moussa Niakhaté, il réfute l’idée d’un relâchement volontaire. « Vous pensiez que c’était gagné quand le score était de 2-4 ? Non », a-t-il répondu, avant de poursuivre : « On connaît le football. On savait que Manchester United est un grand club avec une grande histoire et un stade bouillant. Vous savez, nous ne l’avons pas fait exprès. Nous sommes très tristes. Il y a de la déception. C’est très compliqué ».

