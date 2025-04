Mercato ASSE : Après Stassin, ça craint pour Davitashvili !

Le mercato estival de l’ASSE sera sans doute conditionné par l’issue de la saison. Alors que l’avenir de Lucas Stassin est lié à la situation du club, Saint-Etienne pourrait bien aussi perdre Zuriko Davitashvili en cas de scénario catastrophique pour les Verts.

Mercato ASSE : Saint-Etienne et une fin de saison aux multiples enjeux

De retour dans l’élite après deux ans passés en Ligue 2, l’ASSE pourrait déjà refaire l’ascenseur cette saison. Une situation qui serait catastrophique pour un club en pleine reconstruction et qui cherche à se relancer. A quatre journées de la fin du championnat, les voyants sont au rouge mais les hommes d’Eirik Horneland veulent bien y croire encore, en débit d’une inquiétante 17e place au classement.

En cas de relégation, l’AS Saint-Etienne pourrait perdre gros, avec des joueurs clés de son effectif qui pourraient prendre la porte. C’est le cas de Lucas Stassin, qui explose cette saison avec les Verts qu’il porte grâce à ses 12 buts et 4 passes décisives. Si le jeune attaquant n’a pas caché la possibilité de quitter le Forez en cas de relégation, il pourrait ne pas être le seul qui sera impacté par cette catastrophe sportive.

Zuriko Davitashvili sur le départ cet été ?

En plus de Lucas Stassin, le club stéphanois pourrait aussi perdre l’une de ses recrues phares de l’été dernier. Il s’agit de Zuriko Davitashvili, ailier remuant et très prometteur. Débarqué à l’AS Saint-Etienne en provenance des Girondins de Bordeaux, le Géorgien avait coûté 6 millions d’euros au club. Avec 7 buts et 7 passes décisives, il a clairement répondu aux attentes. De quoi le rendre attractif sur le marché.

Pour Christophe Mongai, agent FIFA, la valeur marchande de Davitashvili devrait connaître une hausse remarquable, pour faire une bonne affaire. « Stassin et Davitashvili ? Ce ne sont pas les mêmes profils. Zuriko a 4 ans de plus, plus d’expérience et réalise également une très belle saison en étant 14 fois décisif. Je pense que sa valeur a augmenté également et devrait se situer aux alentours des 10 M€. Mais c’est le marché qui décidera », a-t-il confié à ButFootballClub. Saint-Etienne est prévenu !

