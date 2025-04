Stade Rennais : La décision est prise pour Leo Ostigard

La direction d’Hoffenheim envisage de négocier le transfert définitif du défenseur central du Stade Rennais, Leo Ostigard. Le crack norvégien convainc ses nouveaux dirigeants.

Mercato Stade Rennais : Leo Ostigard va-t-il rester en Allemagne ?

L’avenir de Leo Ostigard sera scellé au Stade Rennais à la fin de la saison. En raison des mauvais résultats du SRFC en début de saison, les dirigeants du club breton ont acté le départ de nombreux joueurs cet hiver, dont le Norvégien.

Arrivé à Rennes lors du dernier mercato estival en provenance de Naples pour 7 millions d’euros, Leo Ostigard a passé seulement six mois avec les Rouge et Noir et a été prêté à Hoffenheim, club de Bundesliga allemande. En Allemagne, l’international norvégien a retrouvé son meilleur niveau et livre de belles performances. Il a déjà disputé 7 rencontres avec cette formation allemande.

Selon les informations de Ouest-France, les dirigeants de Hoffenheim sont satisfaits des performances de Leo Ostigard et envisageraient de lever l’option d’achat qui s’élève à environ 10 millions d’euros et le recruter définitivement à la fin de la saison. Sauf retournement de situation, le défenseur central norvégien va poursuivre l’aventure avec ce club de Bundesliga.

Les dirigeants du Stade Rennais sont ouverts au transfert définitif de leur joueur. Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2027, la valeur marchande de Leo Ostigard est estimée à 7 millions d’euros par le site spécialisé Transfertmarkt.