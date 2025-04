Stade Rennais : La piste Paul Joly relancée cet été ?

Les dirigeants du Stade Rennais pourraient déloger le jeune crack de l’AJ Auxerre, Paul Joly, pour renforcer le secteur défensif de l’équipe entraînée par le technicien sénégalais Habib Beye.

Mercato Stade Rennais : Paul Joly toujours dans le viseur du SRFC ?

Le Stade Rennais sera tout feu tout flamme cet été afin de renforcer son effectif et s’armer pour la saison prochaine. Le club breton a souffert cette saison sous la houlette des anciens techniciens Julien Stéphan et Jorge Sampaoli. C’est le coach sénégalais Habib Beye qui a pu relancer les Rouge et Noir pendant cette seconde partie de la saison.

La priorité des dirigeants du Stade Rennais est de recruter de nouveaux joueurs talentueux lors du prochain mercato estival pour ne pas revivre la même situation la saison prochaine. La plupart des recrues estivales n’ont pas répondu aux attentes et ont été prêtées à d’autres clubs lors du dernier mercato hivernal.

Les pensionnaires du Roazhon Park dressent déjà la liste de certains joueurs à recruter et pourraient relancer l’ancienne piste, Paul Joly. Le jeune défenseur français évolue actuellement avec l’AJ Auxerre et montre de belles qualités en défense. Il a été l’un des hommes forts de la montée de l’AJ Auxerre en Ligue 1 la saison dernière et a notamment été élu meilleur défenseur droit de la Ligue 2.

Cette saison, Paul Joly a déjà disputé 23 rencontres toutes compétitions confondues avec les Auxerrois et a délivré une passe décisive. C’était une cible de l’ancien coach Julien Stéphan lors du dernier mercato estival, mais les dirigeants rennais n’ont pas accéléré le dossier pour trouver un accord.

Habib Beye et ses dirigeants pourraient revenir à la charge cet été. Sous contrat avec l’AJ Auxerre jusqu’en 2027, la valeur marchande de Paul Joly est estimée à 2 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.