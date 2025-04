Stade Rennais : Beye connaît le prix de Maxim De Cuyper

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye, cible le latéral belge Maxim De Cuyper pour renforcer le secteur défensif de son équipe cet été. Le prix du joueur grimpe en raison de la forte concurrence.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye lorgne Maxim De Cuyper

Le maintien du Stade Rennais en Ligue 1 est déjà assuré. Le club breton, en grande difficulté depuis le début de la saison et tout proche de descendre dans la zone de relégation, a retrouvé sa forme en cette seconde partie de saison sous la houlette du nouvel entraîneur Habib Beye.

Le technicien rennais et ses dirigeants se concentrent désormais sur le prochain mercato estival. Les pensionnaires du Roazhon Park doivent recruter de nouvelles pépites pour construire une équipe compétitive et rivaliser avec les cadors de Ligue 1. Le nom d’un latéral belge circule dans les couloirs du Roazhon Park depuis quelques semaines. Il s’agit de Maxim De Cuyper, qui évolue actuellement au Club Bruges.

L’international belge attise les convoitises du Stade Rennais et d’autres clubs européens après ses belles performances avec le Club Bruges en Ligue des Champions et en championnat. Titulaire indiscutable, il a déjà disputé 46 matchs toutes compétitions confondues avec sa formation cette saison, a inscrit 4 buts et délivré 7 passes décisives.

Sous contrat avec le Club Bruges jusqu’en juin 2028, Maxim De Cuyper disposerait d’un bon de sortie cet été. Sa valeur marchande est estimée à 16 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais les dirigeants belges exigent 25 millions d’euros pour le laisser partir.

Outre le prix du joueur, le Stade Rennais devra faire face à une rude concurrence pour boucler ce transfert. Selon les informations de Todofichajes, l’Atlético Madrid bouge les lignes pour s’attacher les services de Maxim De Cuyper. Le PSG et l’AC Milan se positionnent aussi pour déloger le Belge.

Mais à côté du dossier Maxim De Cuyper, le SRFC et son coach Habib Beye sont sur le coup de maitre Franjo Ivanovic, avant-centre croate de l’Union Gallois. Suivez tout sur ce dossier dans cette vidéo.

