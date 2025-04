Stade Rennais : Rebondissement pour Steve Mandanda

Le gardien de but du Stade Rennais, Steve Mandanda et ses dirigeants ont entamé des négociations pour une prolongation de son contrat. Un accord est proche entre les deux parties.

Mercato Stade Rennais : Ça se bouscule pour l’avenir de Steve Mandanda

Steve Mandanda pourrait rester au Stade Rennais la saison prochaine. En grande difficulté à Rennes depuis l’arrivée de Brice Samba en provenance du RC Lens, le gardien de but tricolore cherchait un nouveau point de chute pour continuer sa carrière.

Lire aussi : Stade Rennais : Beye déniche un meneur de jeu en Serie A

À voir PSG – Nice : Les compos tombent ! Luis Enrique en mode LDC

Interrogé sur son avenir au Stade Rennais en février dernier, Steve Mandanda a indiqué qu’il n’a pas encore entamé de discussions avec ses dirigeants pour une prolongation de son contrat. « Prolonger à Rennes ? En tout cas, je n’ai discuté et échangé avec personne. Et puis encore une fois, moi-même je ne sais pas si j’ai cette force et cette volonté de continuer », avait déclaré Steve Mandanda.

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye tient un phénomène croate !

Certains médias ont indiqué ces dernières semaines que Steve Mandanda ne va pas parapher un nouveau bail avec le SRFC et que Dogan Alemdar est pressenti pour devenir la doublure de Brice Samba la saison prochaine. Le jeune portier turc, sous contrat avec le club breton jusqu’en 2027, revient d’une longue absence due à une rupture des ligaments croisés. Mais la situation de Steve Mandanda aurait changé.

Lire aussi : Stade Rennais : Une date tombe pour l’arrivée de Loïc Désiré

À voir Malaise à l’OM : Kombouaré prend position pour De Zerbi

Selon les informations du journaliste Marc Mechenoua, l’international français et les dirigeants du Stade Rennais seraient en pleine négociation pour une prolongation de son contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2026. « En fin de contrat en juin, Steve Mandanda et le Stade Rennais discutent d’une prolongation d’un an. Le joueur se verrait bien continuer l’aventure. », a-t-il écrit sur son compte X.

Si les deux parties parviennent à trouver un accord définitif, Steve Mandanda va rester encore à Rennes la saison prochaine.