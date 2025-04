Mercato OM : De Zerbi tient son nouveau latéral gauche !

À la recherche d’un renfort défensif sur le mercato pour la saison prochaine, l’OM aurait trouvé son bonheur du côté de l’Allemagne. Ramy Bensebaini, sous contrat avec Dortmund, est désormais dans le viseur de Roberto De Zerbi et Medhi Benatia.

Mercato OM : Un besoin urgent de solidité défensive à Marseille

L’Olympique de Marseille s’apprête à opérer des changements majeurs dans son effectif, à commencer par la défense. Recruté pour dix millions d’euros, Quentin Merlin ne justifie pas pleinement l’investissement consenti par le club. Ses performances mitigées n’ont pas convaincu dans la durée, malgré ses 3 passes décisives et un but.

Engagé mais limité aussi bien défensivement que offensivement, le jeune latéral arrivé du FC Nantes n’a pas su répondre aux attentes de Roberto De Zerbi, surtout après l’évolution tactique de l’équipe vers une défense à trois. Face aux insuffisances constatées, les dirigeants marseillais ont activé une piste sérieuse : Ramy Bensebaini.

Ramy Bensebaini, un profil idéal pour De Zerbi

Selon les informations de La Minute OM, le club phocéen cible l’international algérien du Borussia Dortmund. Peu utilisé en Allemagne et sous contrat jusqu’en 2027, Bensebaini pourrait être cédé pour environ 7 millions d’euros, une opportunité que l’Olympique de Marseille entend saisir, surtout en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. 🔵⚪️ | 🇩🇿 #Bundesliga



▫️Ramy Bensebaini est l'un des profils surveillés par le bord olympien en prévision du prochain mercato ‼️#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/Lp5hoqebac— La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 27, 2025

Polyvalent, expérimenté et capable d’évoluer aussi bien sur le flanc gauche qu’en charnière centrale, l’ancien Rennais apporterait la solidité et la flexibilité tant recherchées par De Zerbi. De plus, son arrivée renforcerait la cohésion du groupe, puisqu’il rejoindrait ses compatriotes Ismaël Bennacer et Amine Gouiri au sein de l’effectif marseillais.