Mercato OL : Revirement en vue pour Cherki et Mikautadze ?

Contraint de combler un déficit de plus de 100 M€, l’OL devrait transférer des joueurs pendant le prochain mercato estival. Toutefois, deux joueurs importants du club, très convoités, pourraient voir leur avenir se prolonger à Lyon.

Mercato : L’OL contraint de faire des ventes pour équilibrer ses comptes

Les finances de l’OL sont dans le rouge, et le club fait l’objet d’une surveillance de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) depuis novembre 2024. L’équipe lyonnaise est même sous le coup d’une relégation administrative si elle ne redresse pas ses comptes avant le début de la saison prochaine.

Pour ce faire, John Textor envisage des ventes de joueurs cet été. Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Malick Fofana, ou encore Ernest Nuamah (avant sa blessure), sont les Gones les plus sollicités et dont les valeurs marchandes sont en hausse.

Évidemment, le président de l’Olympique Lyonnais n’hésitera pas à les transférer en cas d’offre intéressante pour toutes les parties, son objectif étant de renflouer les caisses du club.

Cherki et Mikautadze pourraient rester à Lyon pour les objectifs du club

Cependant, en cas de qualification de Lyon pour la Ligue des champions, la donne pourrait changer. Rayan Cherki et Georges Mikautadze pourraient rester afin de disputer cette compétition lucrative.

Cette tendance est confirmée par Ludovic Obraniak sur le plateau de La Chaîne L’Équipe. Il évoque le duo complémentaire formé par le meneur de jeu et l’avant-centre des Gones : « Cherki – Mikautadze, sur cette fin de saison, est un vrai duo qui fonctionne bien. »

Le consultant sportif estime ensuite que la direction de l’OL pourrait bâtir son équipe autour de l’international Espoir français et du buteur géorgien.

« Ils peuvent vraiment être un axe de construction pour l’OL de la saison prochaine. Si vraiment ce club a de l’argent et de l’ambition et qu’il arrive à régler ses problèmes, franchement, il aura un axe d’attaque vraiment très intéressant. Rayan Cherki et Georges Mikautadze peuvent amener l’OL vers les objectifs attendus », a expliqué Ludovic Obraniak.

Pour rappel, Cherki est sous contrat à l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2026 et il est évalué à 35 M€. Quant à Georges Mikautadze, son contrat court jusqu’en 2028 et sa valeur marchande est estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt.