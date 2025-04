Ligue des Champions : Arsenal menace le PSG !

Le vestiaire d’Arsenal lance un sérieux avertissement au PSG avant la manche retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Après la défaite au match aller, les Gunners se préparent pour renverser la situation à Paris.

PSG vs Arsenal : Les Gunners mettent en garde le Paris SG

Le PSG a créé la surprise à l’Emirates Stadium et a battu Arsenal (1-0) mardi soir lors du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique ont ouvert très vite le score et ont maintenu la pression tout au long de la rencontre. Ousmane Dembélé, le leader de cette équipe parisienne, a inscrit l’unique but de la rencontre à la 4e minute de jeu.

Lire aussi : Arsenal-PSG : La punchline musclée de Vitinha !

À voir ASSE : Un calendrier favorable au maintien des Verts ?

À l’issue de la rencontre, l’entraîneur parisien a salué la performance collective de son équipe. « Je ne peux dire que des choses positives. On a montré la même mentalité, qu’on a à chaque match, chaque jour. C’est un vrai plaisir pour moi comme entraîneur du Paris Saint-Germain. Un petit regret sur les occasions ratées ? Je ne peux pas me plaindre car c’était un match avec beaucoup d’émotions. C’est difficile de jouer dans cette ambiance, qui était incroyable. », a déclaré Luis Enrique au micro de Canal +.

Lire aussi : PSG : L’inquiétude grandit autour de Ousmane Dembélé !

Le PSG va aborder la manche retour de cette double confrontation en toute confiance au Parc des Princes. Devant leur public, les Parisiens vont terminer la mission et rejoindre la finale. Mais attention ! Arsenal est en pleine forme et pourrait jouer un sale tour au Paris SG au match retour. La prudence doit être de mise.

Lire aussi : Arsenal – PSG : Gabriel Martinelli répond cash à Vitinha !

À voir Mercato : L’OM prépare déjà la succession d’Amir Murillo

Le capitaine des Gunners, Martin Ødegaard secoue ses coéquipiers pour renverser les Parisiens au Parc des Princes. Selon lui, Arsenal n’est pas encore mort, tout peut se passer au match retour. « On y va à fond. On est convaincus qu’on va renverser la situation. », a déclaré l’international norvégien.

Rendez-vous dans sept joueurs pour connaître le vainqueur de cette double confrontation.