Avec Créteil, Xavier Niel de Free s’attaque au PSG !

C’est bientôt la fin du grand PSG en région parisienne. Patron de Free, Xavier Niel entre dans la danse avec Créteil Lusitanos. Avant lui, Red Bull et la famille Arnault se sont invités au Paris FC avec pour objectif de mettre fin à l’hégémonie du Paris Saint-Germain sur la capitale française dans les prochaines années.

Xavier Niel rachète Créteil Lusitanos, un autre concurrent pour le PSG

En Angleterre, il y a plus de 14 clubs de football professionnels dans la capitale, Londres. Arsenal, Chelsea, Tottenham ou encore West Ham luttent pour s’imposer dans les cœurs des supporters londoniens. Mais à Paris, outre le PSG, et plus récemment le Paris FC, aucune rivalité sérieuse n’existe pour contraindre le Paris Saint-Germain à un partage de fans dans l’immense vivier de supporters de l’Île-de-France. C’est à ce règne sans partage qu’a décidé de s’attaquer Xavier Niel, patron de l’entreprise Free.

Lire aussi : Mercato PSG : Un coup de maître signé Luis Enrique !

À voir Mercato OM : Vers un départ surprise de Roberto De Zerbi ?

Le milliardaire français a décidé d’entrer dans le football et a pour cela choisi de racheter l’Union Sportive de Créteil Lusitanos, club de National 2 basé à Valenton, dans le 94, en région parisienne. Il annonce un accord avec Tony Al Homsi, actionnaire majoritaire du club de la ville où il a « grandi » et à qui il souhaite rendre « un peu de ce qu’elle » lui a « donné ». C’est ce qu’il déclare dans son communiqué qui annonce la bonne nouvelle de sa venue au club, actuellement 5e du groupe C de National 2. D’accord https://t.co/3ijyo9nXNh pic.twitter.com/W6G8t5aHIf— Xavier Niel (@Xavier75) April 30, 2025

Cette arrivée de la holding NJJ de Xavier Niel, en plus de la volonté de son fondateur d’apporter de la lumière sur la ville de son enfance, porte un double objectif. À travers cette acquisition, le milliardaire veut jouer sur les mêmes platebandes que ses rivaux, la famille Arnault notamment, qui s’est engagée au Paris FC. Plusieurs autres fortunes françaises sont présentes dans le football, comme la famille Pinault au Stade Rennais.

Le football, sport le plus populaire du moment, offre aujourd’hui de la visibilité aux propriétaires de clubs et, par extension, à leurs entreprises. Un véritable vecteur de croissance qu’a décidé d’exploiter à son tour Xavier Niel à travers Créteil Lusitanos, où il pourrait investir beaucoup d’argent dès la saison prochaine.