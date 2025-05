Mercato RC Lens : De mauvaises nouvelles pour Will Still

La saison du RC Lens a été particulièrement difficile pour son entraîneur Will Still, victime d’un mercato pas du tout en adéquation avec ses attentes au moment de sa signature. Le prochain marché des transferts s’annonce pire pour le technicien belge.

Mercato RC Lens : Will Still va perdre des joueurs

Franck Haise disposait au Racing Club de Lens d’une équipe bien structurée qui lui a permis d’accrocher de beaux résultats. Will Still n’a pas eu la même chance puisqu’à son arrivée, des départs de joueurs importants se sont faits au club, ce qui explique en partie les grosses difficultés de son équipe à enchaîner les bons résultats.

Secrètement, l’ancien coach du Stade de Reims espère un recrutement bien plus conforme à ses attentes. Celui-ci passe par le maintien des joueurs importants de l’effectif du RCL, et l’arrivée de joueurs ciblés au mercato estival. Sauf que le club semble avoir d’autres idées : se séparer tout sèchement des plus grosses poches de dépenses, ce qui suppose des transferts des joueurs avec les plus gros salaires.

À voir Avec Créteil, Xavier Niel de Free s’attaque au PSG !

Lire aussi : L’OM frappe fort, Facundo Medina d’accord pour signer !

Dans ce cadre, Facundo Medina pourrait faire ses valises à cause de ses 200 000 euros de salaire par mois. Mbala Nzola, qui marge à la même somme, est, lui aussi, sur la liste des prochains joueurs sortants de l’effectif du RC Lens. Ce mercato estival va aussi concerner Nampalys Mendy, qui touche 120 000 € par mois.

Si le rendement de certains de ces joueurs rend moins amère la pilule pour le coach, l’idée de faire partir ces joueurs sur la base de leur rémunération ne le rassure pas. Will Still préfère des décisions plus basées sur le rendement que sur la rémunération des joueurs, car en l’état, tout indique que la direction lensoise ne recrutera pas de joueurs de haut niveau cet été à cause des salaires qu’ils pourraient réclamer.

Même si le RCL sait recruter des joueurs peu cotés pour les faire progresser, la difficile saison qui est sur le point de se terminer oblige les recruteurs à privilégier des profils confirmés pour faciliter la mission de Will Still.

À voir Mercato OM : Vers un départ surprise de Roberto De Zerbi ?