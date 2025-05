Stade Rennais : Habib Beye scelle le sort d’un flop !

Mikayil Faye n’est plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Le jeune défenseur sénégalais pourrait quitter le club breton lors du prochain mercato estival pour se relancer ailleurs.

Depuis son arrivée sur le banc du Stade Rennais en remplacement de Jorge Sampaoli, Habib Beye s’affaire pour mettre en place une équipe compétitive et il mise sur des joueurs en forme. Cet été, le club breton doit procéder à l’opération dégraissage et recruter de nouvelles pépites. Certains joueurs indésirables vont prendre la porte et laisser leur place à de nouvelles recrues.

C’est le cas de Mikayil Faye qui n’entre pas pleinement dans les plans de Habib Beye en raison de la forte concurrence à ce poste et de ses performances moins convaincantes. Déjà en difficulté sous la houlette de Jorge Sampaoli, l’international sénégalais croyait que Habib Beye allait le relancer. Mais sa situation se complique de jour en jour et un départ cet été semble être la bonne solution pour qu’il puisse continuer sa progression.

Depuis l’arrivée de Habib Beye sur le banc rennais, Mikayil Faye a disputé seulement deux matchs avec le Stade Rennais face au RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée de Ligue 1 et face au RC Lens lors de la 26e journée de Ligue 1 (défaite 1-0). Le coach rennais est satisfait des performances de Lilian Brassier.

« Il a joué parce que Lilian était blessé et il a montré toutes ses qualités, celles qu’on voit à l’entraînement… C’est un joueur très facile avec le ballon mais il peut parfois avoir une forme de nonchalance… Il sait ce qui lui manque pour être au très haut niveau et être régulier. », avait expliqué Habib Beye après la rencontre.

Mikayil Faye devra chercher une nouvelle destination. Lors du match de la 31e journée de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais, Habib Beye l’a écarté de son groupe. L’ancien coach de Red Star montre simplement la porte de sortie à son compatriote. Les dirigeants du SRFC seraient ouverts au départ de leur joueur cet été. Sous contrat jusqu’en 2028, sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.