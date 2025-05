OL : Le nouveau plan de Lyon pour la Ligue des champions

Relancé dans la course au podium, l’OL ne veut pas laisser passer l’opportunité de jouer la Ligue des champions. Pour ce faire, Paulo Fonseca et son équipe ont décidé de ne pas se préoccuper des soucis financiers du club.

L’OL focalisé à 100% sur la qualification pour la Ligue des Champions

L’OL est remonté à la 5e place de Ligue 1 grâce à sa victoire éclatante sur le Stade Rennais (4-1), samedi dernier. Lyon vise désormais le podium, dont il n’est plus qu’à deux points. Pour espérer décrocher une place qualificative pour la Ligue des champions 2025-2026, l’équipe de Paulo Fonseca doit remporter ses trois derniers matchs de la saison.

Devancé par l’AS Monaco (55 points), le LOSC (56 points) et l’OM (58 points), et sous la pression de l’OGC Nice et du RC Strasbourg (54 points), l’Olympique Lyonnais (54 points également) n’a plus le droit à l’erreur. « Nous savons que nous devons gagner si nous voulons avoir la possibilité de nous qualifier pour la Ligue des champions », a-t-il rappelé d’emblée.

« Nous allons avoir deux matchs importants à domicile, mais pour l’instant, le match le plus important sera celui contre Lens, assure le coach. Ce sera dur jusqu’à la dernière minute du championnat. Nous voulons être là pour lutter jusqu’à la dernière minute », a poursuivi l’entraîneur de l’OL.

Le message fort de Fonseca : « Pas question de se laisser déstabiliser par les problèmes financiers »

Le club de John Textor doit impérativement se qualifier pour la C1, afin de pouvoir faire face à son énorme déficit financier, en raison duquel l’équipe des Gones est sous la menace de la DNCG et pourrait être reléguée administrativement en Ligue 2.

Conscient de cela, Paulo Fonseca estime que lui et son équipe ne sont pas affectés par la pression des soucis financiers de l’OL.

« Je comprends que c’est important pour le club d’arriver en Ligue des champions, car économiquement, c’est vraiment nécessaire. Mais ce n’est pas quelque chose qui crée plus de pression sur les joueurs. Nous voulons gagner, nous voulons jouer pour gagner, indépendamment de la situation financière et économique du club », a-t-il rassuré, avant de glisser : « Je suis seulement l’entraîneur, je ne suis pas le financier ».

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais affrontera l’AS Monaco et Angers SCO après le RC Lens dans le sprint final de la Ligeu 1.