Mercato PSG : Lucas Hernandez remplacé par un crack espagnol ?

Mécontent de son utilisation par Luis Enrique, Lucas Hernandez pourrait quitter les rangs du PSG à l’issue de la saison. Pour le remplacer, l’entraîneur parisien viserait un phénomène espagnol.

Mercato : Divorce acté entre Lucas Hernandez et le PSG ?

Titulaire indiscutable avant sa grave blessure en demi finale aller de Ligue des Champions en mai passé, Lucas Hernandez a perdu sa place et rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs au Paris Saint-Germain. Et ce dimanche, Football Transferts rapporte que l’international français, à l’instar de l’attaquant portugais Gonçalo Ramos, serait mécontent de son temps de jeu cette saison.

Il faut dire que Luis Enrique ne semble plus accorder une confiance totale à l’ancien défenseur du Bayern Munich depuis son retour de blessure. Une situation qui ne satisfait pas le principal concerné, qui envisagerait sérieusement un départ lors du prochain mercato d’été. Alors que pointe la Coupe du Monde 2026, le frère de Théo Hernandez veut jouer plus souvent pour arriver en forme à cette compétition.

Si sa situation n’évolue dans les semaines à venir, Lucas Hernandez réclamera donc son transfert à l’issue de la saison. Une décision qui ne semble pas du tout déranger Luis Enrique. Surtout que le technicien espagnol aurait d’ores et déjà identifié son potentiel successeur.

Mario Gila, l’étoile montante de la Lazio, ciblé par le Paris SG

Alors que le PSG cherche activement à recruter un défenseur central droitier cet été, le nom de Mario Gila, joueur de la Lazio Rome, est évoqué. Formé à l’Espanyol Barcelone puis au Real Madrid, ce joueur de 24 ans a rejoint la Lazio Rome en juillet 2022 pour 6 millions d’euros, afin de lancer sa carrière. Il est désormais un élément clé de la Serie A.

La Gazzetta dello Sport rapporte qu’il est « dans le viseur du Bayern Munich, du PSG, de Manchester City et du Real Madrid. » Depuis son arrivée en Italie, Mario Gila s’est imposé comme un titulaire indiscutable et une référence à son poste en Serie A. Ses performances n’ont pas échappé aux recruteurs des plus grands clubs européens.

En cas de transfert, la Lazio Rome devra reverser 50 % du montant de la vente au Real Madrid, conformément à l’accord conclu lors de son départ en 2022. À 24 ans, il se rapproche du profil de Willian Pacho, qui a rejoint Francfort à 23 ans. Cependant, Gila a une particularité : bien qu’il soit droitier, il joue principalement dans l’axe gauche et serait donc le parfait candidat pour remplacer Lucas Hernandez.