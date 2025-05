OL : Comment Fonseca dirige les Gones malgré sa suspension ?

Malgré sa suspension , l’entraîneur principal de l’OL continue d’influencer son équipe en coulisses. Paulo Fonseca révèle sa stratégie de communication à distance avec son staff, soulignant une adaptation forcée, mais organisée pour compenser son absence du banc de touche.

OL : Fonseca communique avec son staff via son analyste vidéo

Paulo Fonseca, entraîneur de l’OL, est suspendu depuis mars dernier pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 30 novembre 2025. Il ne peut donc pas diriger l’équipe de l’OL en Ligue 1. Il est suppléé sur le banc des Gones par ses adjoints, dont Jorge Maciel. Néanmoins, le technicien portugais trouve le moyen de communiquer avec son staff. Avant le match crucial contre le RC Lens, dimanche, Paulo Fonseca dévoile comment cela fonctionne :

« Je regarde le match avec une autre vision, plus large. C’est plus positif de voir le match depuis la tribune, mais il est difficile d’être loin et de ne pas pouvoir parler avec les joueurs. L’équipe est habituée et le processus est bien rodé. Je vois très bien le match, mais je n’ai pas la possibilité de parler directement avec les joueurs. J’ai mon analyste avec moi, qui communique avec Jorge Maciel et Paulo Ferreira. Sur le terrain, notre vision est totalement différente », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais.

Comment le coach et staff lyonnais prennent-ils les décisions ?

Concernant la prise de décisions, la procédure est la même. « Les décisions sont les mêmes. Mon analyste, qui est avec moi, communique rapidement avec Jorge Maciel et Paulo Ferreira », a indiqué l’entraîneur de l’OL.

Pour rappel, Paulo Fonseca a écopé de cette longue suspension pour sa violente altercation avec Benoît Millot, l’arbitre du match entre Lyon et le Stade Brestois le 2 mars, lors de la 24e journée de Ligue 1. Le club rhodanien a saisi le Comité national olympique et sportif français en vue de la réduction de la suspension de son entraîneur. Une décision du CNOSF sera rendue le mardi 6 mai.

