OM : Une grande décision est prise à Marseille !

Le vestiaire de l’OM est chaud pour remporter les deux derniers matchs de la saison et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

OM : Le vestiaire vise la Ligue des Champions

L’OM était à un quart d’heure de remporter la victoire face au LOSC et de consolider sa deuxième place au classement, mais tout a basculé. Un succès sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy aurait permis aux Marseillais d’avoir une avance sur leur concurrent direct l’AS Monaco (3e au classement avec 58 points).

Lire aussi : LOSC – OM : Les compos officielles de Genesio et De Zerbi !

À voir Stade Rennais : Jorge Sampaoli dézingue Arnaud Pouille !

L’attaquant algérien Amine Gouiri a ouvert le score pour l’Olympique de Marseille à la 57e minute. Mais suite à une relance facile et imprécise du gardien de but de l’OM, Géronimo Rulli, l’attaquant lillois Matias Fernandez Pardo a égalisé à la 74e minute de jeu et prive le club phocéen des trois points.

Lire aussi : OM : Le groupe de Roberto De Zerbi pour le duel face au LOSC

En conférence de presse après la rencontre, le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi a soutenu son gardien de but. Selon lui, Géronimo Rulli a été très décisif cette saison et ne peut pas être critiqué pour cette erreur. « C’est mon fils et aujourd’hui je suis plus fier de l’erreur. Dans un match ça peut arriver. Ce n’est pas la responsabilité de Geronimo, c’est l’un des joueurs les plus importants et il était très important dans la course à la Ligue des champions, il faut lui donner le crédit de tout ça. On est fier de jouer avec lui dans le but. On est désolé pour le résultat, il nous reste deux matches à jouer. », déclaré Roberto De Zerbi.

Lire aussi : OM : «C’est stupide», De Zerbi dégoûté après le nul à Lille

À voir OM : Géronimo Rulli obtient des soutiens de poids !

Le vestiaire de l’OM se mobilise pour remporter la victoire lors des deux derniers matchs de la saison afin de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. « C’est dur mais je souhaite que le groupe reste positif car on veut rester deuxième et c’est ça le plus important. Quoi qu’il arrive, il faut remporter les deux prochains matchs et celui de samedi au Havre. », a déclaré Leonardo Balerdi après la rencontre face au LOSC.

L’Olympique de Marseille va affronter Le Havre AC samedi prochain lors de la 33e journée de Ligue 1.