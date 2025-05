OL : Après la FIFA, l’UEFA sanctionne Lyon à son tour

À la suite de la FIFA, l’OL a été sanctionné financièrement par l’UEFA. Le club rhodanien a été mis à l’amende par le club de John Textor pour des impayés envers d’autres clubs, des employés ou les autorités sociales et fiscales.

Une amende de 200 000 euros infligé à l’OL

La FIFA avait interdit à l’OL de recruter de jeunes joueurs de plus de 15 ans en raison du non-versement de la contribution à la formation pour certains joueurs ayant rejoint Lyon. Cependant, cette interdiction était temporaire.

Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, le club s’est rapidement mis en conformité avec l’instance suprême du football mondial, et la sanction ne s’applique plus. « L’Olympique Lyonnais a régularisé sa situation, comme il nous l’a fait savoir », a appris le média spécialisé.

Toutefois, le club de John Textor est désormais dans le collimateur de l’UEFA. L’instance dirigeante du football européen a infligé une amende de 200 000 euros à l’OL pour des impayés et des dettes. L’amende dont écopé l’Olympique Lyonnais est la plus importante parmi les 13 clubs européens sanctionnés.

« Au cours de la saison 2024-2025, treize clubs ont fait l’objet de procédures devant l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA (ICFC) pour avoir des dettes impayées envers d’autres clubs, des employés et/ou des autorités sociales et fiscales », a-t-elle communiqué, tout en précisant que les mesures disciplinaires imposées sont désormais toutes définitives et contraignantes.

