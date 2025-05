PSG : Présence d’Ousmane Dembélé, ce que dira Luis Enrique

Pour le match retour de demi-finale de Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal, Luis Enrique est attendu sur la question de la présence d’Ousmane Dembélé ou non.

Au PSG : la présence d’Ousmane Dembélé intéresse

Buteur à l’Emirates Stadium lors du match Arsenal – PSG (0-1), Ousmane Dembélé a inquiété le public parisien en quittant la pelouse blessé. L’ailier parisien de 27 ans est depuis incertain pour le match retour, mais sa reprise des entraînements hier, lundi, a ravivé les espoirs. Le Paris Saint-Germain a en effet besoin de tous ses joueurs clés pour valider sa qualification pour la finale de la compétition européenne.

Hier, Ousmane Dembélé était bien présent à l’entraînement. Il a réalisé pratiquement tous les exercices prévus dans son programme de reprise. Victime d’une lésion musculaire aux ischio-jambiers de la cuisse droite, il n’a ressenti aucune gêne durant toute la séance. Cependant, le joueur n’a pas effectué tous les exercices, par prudence, ce qui ne remet pas forcément en cause sa participation au match de demain, mercredi, face à Arsenal au Parc des Princes.

Ce mardi, l’entraîneur Luis Enrique tiendra sa conférence de presse d’avant-match. Ce sera l’occasion pour lui de donner des informations sur la possible titularisation de Dembélé pour cette rencontre. Il ne serait pas non plus surprenant que le technicien espagnol joue la carte de la prudence jusqu’au bout, en faisant débuter l’ancien Rennais sur le banc. Ainsi, en fonction du déroulement du match, il pourrait l’intégrer en cours de jeu… ou pas.

Pour l’ancien coach du Barça, l’objectif principal reste bien sûr la qualification pour la finale. Mais avec l’avantage acquis à l’aller, il se projette probablement déjà sur l’ultime rencontre. Et Ousmane Dembélé pourrait lui être bien plus utile à ce moment-là. Ce qui devrait le pousser à éviter tout risque d’aggravation de sa blessure mercredi, si l’équipe peut faire sans lui face aux Gunners.