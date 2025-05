ASSE Mercato : Un transfert inévitable se précise

Alors que la fin de saison approche, le départ d’un attaquant de l’ASSE se précise. L’avenir de ce dernier est en effet très lié à l’issue de la saison de l’équipe stéphanoise.

L’ASSE coule vers la Ligue 2, le départ de Lucas Stassin imminent

Son sort ne dépendant plus que d’elle-même, l’ASSE se dirige inexorablement vers la Ligue 2. Elle pourrait même être reléguée directement dès samedi prochain, lors de l’avant-dernière journée de championnat.

En cas de relégation, la direction du club stéphanois devrait revoir son effectif. Ce groupe a montré ses limites en Ligue 1 et n’a pas été à la hauteur des attentes collectives. Malgré cela, quelques joueurs de Saint-Etienne ont donné satisfaction sur le plan individuel. C’est le cas de Lucas Stassin, le meilleur buteur des Verts avec 12 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de championnat.

À voir Mercato : L’OM d’accord avec l’AS Rome pour Balerdi

Lisez aussi : ASSE : Confidence explosive de l’AJA sur la victoire du HAC

Le jeune attaquant de 20 ans ne restera pas dans l’équipe stéphanoise en Ligue 2. Il sera évidemment transféré pendant le mercato d’été. Dans des propos confiés au journal belge Le Soir, il avait confirmé cette tendance.

« Tout ne dépend pas de moi. Si l’ASSE descend en Ligue 2, les dirigeants seront peut-être contraints de se séparer de mon contrat et de récupérer leur investissement », avait glissé Lucas Stassin, tout en dévoilant son souhait de s’inscrire dans la durée chez les Verts. « J’aspire enfin à un peu de stabilité », avait-il indiqué.

Mercato : Un transfert à 20 M€ se profile pour le buteur Stassin

L’international Espoir belge a été recruté par l’AS Saint-Etienne pour 10 M€ l’été dernier et il s’est engagé jusqu’en juin 2028. Il est la recrue la plus chère de l’histoire du club. Selon les informations du média La Dernière Heure, le prix de Lucas Stassin a été fixé à 20 M€ pour cet été par les dirigeants de l’ASSE.

À voir Mercato PSG : Après Man City, Leverkusen écoeure Enrique !

Lisez aussi : ASSE : Un retour inattendu en cette fin de saison

Quant au joueur concerné, il se concentre sur la fin de saison décisive, car il est conscient que son avenir est lié au maintien ou à la descente du club. « Après les deux derniers matchs, on arrivera très vite à la période des transferts, mais je me concentre d’abord sur la fin de saison et on verra comment les choses évoluent », a-t-il confié à Antenne Centre Télévision la semaine dernière.